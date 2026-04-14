CC.OO recurrirá la sentencia contraria a los bomberos forestales de Zamora

Comisiones Obreras recurrirá ante el Tribunal Superior de Justicia la sentencia del Juzgado de lo Social que da la razón a la Junta sobre la concesión de permisos, libranzas y licencias a los bomberos forestales, rechazando el conflicto colectivo presentado por el sindicato.

En un comunicado, el sindicato indica que "una vez conocida la sentencia del Juzgado de lo Social de Zamora que desestima la demanda del conflicto colectivo presentado por los Servicios Jurídicos de Comisiones Obreras en relación con la situación laboral de los bomberos forestales de la Junta de Castilla y León en Zamora, mostramos nuestra absoluta discrepancia" con el fallo judicial.

Por tanto, "y tal y como anunciamos en su momento, recurriremos ante la instancia judicial superior, esto es, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León".

"Ciertamente, desde CCOO no esperábamos una sentencia en este sentido, más aún, conociendo el desarrollo del juicio, el apoyo del resto de organizaciones sindicales a la demanda presentada, y la argumentación de la Junta, pero seguimos pensando que la situación laboral de estos trabajadores es inaceptable, que el comportamiento de la Delegación Territorial no se ajusta a la legalidad ni respeta los derechos de los trabajadores, ni el convenio colectivo vigente, por lo que procederemos a recurrir la sentencia de forma inmediata".

La sentencia, sin embargo, entiende que no se ha dado vulneración de derechos y se ha respetado el convenio colectivo.