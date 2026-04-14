Catorce coros y grupos musicales escolares de Zamora participan en el II Festival provincial
Las actuaciones, en el Teatro Ramos Carrión el 19 y 20 de mayo
La Dirección Provincial de Educación de Zamora organiza la segunda edición del Festival Provincial de Coros y Grupos Musicales Escolares, que se celebrará los días 19 y 20 de mayo en el Teatro Ramos Carrión de la capital, con la participación de 14 centros educativos de la provincia. El festival tiene como objetivo fomentar la educación musical, la creatividad y el trabajo cooperativo entre el alumnado.
Durante las dos jornadas, los distintos coros y agrupaciones interpretarán un repertorio variado que combina música tradicional, popular, contemporánea y adaptaciones de clásicos, mostrando el talento y la dedicación de los estudiantes y docentes. Entre las piezas destacan La Bella y la Bestia, Imagine, We will rock you, Yesterday, New York, New York, Superestrella, The final countdown o Ni tú ni nadie.
La música escolar, impartida por profesorado especializado, es un recurso pedagógico fundamental que refuerza la memoria, la concentración y la autoestima del alumnado, además de potenciar la cooperación y la convivencia.
Los centros participantes en esta edición son: CC Nuestra Señora del Rocío, CC Santísima Trinidad, CEE Virgen del Castillo, CEIP Alejandro Casona, CEIP Arias Gonzalo, CEIP Buenos Aires, CEIP El Pinar, CEIP Los Salados, CEPA Viriato, CRA Vía de la Plata, EASD, IES Maestro Haedo, IES Universidad Laboral y IES de Fuentesaúco.
Para asistir como público, los centros educativos interesados deberán solicitar su participación antes del 10 de abril de 2026 a través del formulario habilitado por la Dirección Provincial.
Con esta iniciativa, la Consejería de Educación refuerza su compromiso con la educación artística, promoviendo la música como herramienta pedagógica que potencia la creatividad, la cooperación y el desarrollo integral del alumnado.
Programa II Festival De Coros y Grupos Musicales Escolares en el Teatro “Ramos Carrión” de Zamora
19 de mayo de 2026
- 10:00 horas: Escuela de Arte y Superior de Diseño de Zamora con las piezas “Scarborough Fair”, “Hallelujah”, de Leonard Cohen y “Coldplay Medley”, de Coldplay
- 10:30 horas: CEIP el Pinar de Benavente con las piezas “Los cacharros de mi cocina”, de Marta Ariño; “Mis juguetes”, de Francisco Almagro y “Libre” de Pablo Herrera y José Luis Armenteros.
- 11:00 horas: CEE Virgen del Castillo de Zamora con las piezas “Si de noche ves que brillan”, de Vicente Emilio Sojo; “Insectos”, de Jacana Jacana y “Voy a pasármelo bien” de Hombres G.
- 11:30: CEIP Buenos Aires de Benavente con las piezas “Tres hojitas madre”; “Siyahamba” y “La Bella y la Bestia”, de Alan Menken
- 12:00 horas: IES Universidad Laboral de Zamora con las piezas “Si de noche ves que brillan”, “¡Ay, Linda amiga!”; “El olor de la hierbabuena”, Cancionero de Miguel Manzano y “Nothing else matters”, de Metálica.
- 12:30 horas: CEIP Arias Gonzalo de Zamora. con la pieza “Con los cacharros”, de Marta Ariño.
- 13:00 horas: CEIP Buenos Aires de Benavente CC Santísima Trinidad de Zamora con las piezas “The final countdown”. Europe; “Ni tú ni nadie”, de Alaska y “Always remember us this way” de Lady Gaga.
20 de mayo de 2026
- 10:00 horas: CRA Vía de la Plata de San Cristóbal de Entreviñas con las piezas Banaha”; “Señales de tránsito”, de Silvia Furnó y “Tres hojitas madre”.
- 10:30 horas: CEIP Los Salados de Benavente con las piezas Hay un amigo en mí”, de Randy Newman; “Hymne a la nuit”, de Jean-Philippe Rameau “Mis juguetes”, de Francisco Almagro.
- 11:00 horas: CEIP Alejandro Casona de Zamora con las piezas “Superestrella”, de Aitana; “Potra Salvaje”, de Isabel Aaiún y “Siyahamba.
- 11:30 horas: IES de Fuentesaúco con las piezas “El rey león: Can you feel the love tonight”, de Carlos Martín Gil y Remedios Gallego Ballesteros; “La Bella y la Bestia”, de Carlos Martín Gil y Remedios Gallego Ballesteros y “La dama y el vagabundo: Bella note”, de Carlos Martín Gil y Remedios Gallego Ballesteros.
- 12:00 horas: CC Nuestra Señora del Rocío de Zamora con las piezas “Imagine”, de John Lennon; “We will rock you”, de Queen y “Seven Nation Army”, de The White stripes.
- 12:30 horas: IES Maestro Haedo de Zamora con las piezas “Marta, Sebas Guille y los demás.”, de Eva Amaral y Juan Aguirre; “Yesterday”, de The Beatles y “New York, New York” de L. Bernstein.
- 13:00 horas: CEPA Viriato de Zamora con las piezas “Je ne douterai pas”, de Antonio Flores; “Nous sommes deux”, de G. Moustaki y “On écrit sur les murs”, de Kids United.
- El surrealista episodio de una funeraria con un finado en Zamora: del plástico en el suelo a los gritos
- El hotel Valbusenda, a subasta
- Lee completa la homilía de Teo Nieto, sacerdote de Aliste, del Segundo Domingo de Pascua de 2026
- Las obras del Parador de Zamora rematan la cúpula y llegan a fachadas y muralla
- La Junta multa a siete de cada diez camioneros inspeccionados en Zamora
- Las duchas de la piscina de Los Almendros de Zamora, cerradas por legionela
- Glorificado, ungido Toro Enmaromado de Benavente 2026
- Siete mujeres y un joven dan el primer paso para 'reconstruir' el pueblo deshabitado de Otero de Sariegos