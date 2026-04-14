Catorce coros y grupos musicales escolares de Zamora participan en el II Festival provincial

La Dirección Provincial de Educación de Zamora organiza la segunda edición del Festival Provincial de Coros y Grupos Musicales Escolares, que se celebrará los días 19 y 20 de mayo en el Teatro Ramos Carrión de la capital, con la participación de 14 centros educativos de la provincia. El festival tiene como objetivo fomentar la educación musical, la creatividad y el trabajo cooperativo entre el alumnado.

Durante las dos jornadas, los distintos coros y agrupaciones interpretarán un repertorio variado que combina música tradicional, popular, contemporánea y adaptaciones de clásicos, mostrando el talento y la dedicación de los estudiantes y docentes. Entre las piezas destacan La Bella y la Bestia, Imagine, We will rock you, Yesterday, New York, New York, Superestrella, The final countdown o Ni tú ni nadie.

La música escolar, impartida por profesorado especializado, es un recurso pedagógico fundamental que refuerza la memoria, la concentración y la autoestima del alumnado, además de potenciar la cooperación y la convivencia.

Los centros participantes en esta edición son: CC Nuestra Señora del Rocío, CC Santísima Trinidad, CEE Virgen del Castillo, CEIP Alejandro Casona, CEIP Arias Gonzalo, CEIP Buenos Aires, CEIP El Pinar, CEIP Los Salados, CEPA Viriato, CRA Vía de la Plata, EASD, IES Maestro Haedo, IES Universidad Laboral y IES de Fuentesaúco.

Para asistir como público, los centros educativos interesados deberán solicitar su participación antes del 10 de abril de 2026 a través del formulario habilitado por la Dirección Provincial.

Con esta iniciativa, la Consejería de Educación refuerza su compromiso con la educación artística, promoviendo la música como herramienta pedagógica que potencia la creatividad, la cooperación y el desarrollo integral del alumnado.

Programa II Festival De Coros y Grupos Musicales Escolares en el Teatro “Ramos Carrión” de Zamora

19 de mayo de 2026

10:00 horas: Escuela de Arte y Superior de Diseño de Zamora con las piezas “Scarborough Fair”, “Hallelujah”, de Leonard Cohen y “Coldplay Medley”, de Coldplay

Escuela de Arte y Superior de de Zamora con las piezas “Scarborough Fair”, “Hallelujah”, de Leonard Cohen y “Coldplay Medley”, de Coldplay 10:30 horas: CEIP el Pinar de Benavente con las piezas “Los cacharros de mi cocina”, de Marta Ariño; “Mis juguetes”, de Francisco Almagro y “Libre” de Pablo Herrera y José Luis Armenteros.

CEIP el de con las piezas “Los cacharros de mi cocina”, de Marta Ariño; “Mis juguetes”, de Francisco Almagro y “Libre” de Pablo Herrera y José Luis Armenteros. 11:00 horas: CEE Virgen del Castillo de Zamora con las piezas “Si de noche ves que brillan”, de Vicente Emilio Sojo; “Insectos”, de Jacana Jacana y “Voy a pasármelo bien” de Hombres G.

CEE de Zamora con las piezas “Si de noche ves que brillan”, de Vicente Emilio Sojo; “Insectos”, de Jacana Jacana y “Voy a pasármelo bien” de Hombres G. 11:30: CEIP Buenos Aires de Benavente con las piezas “Tres hojitas madre”; “Siyahamba” y “La Bella y la Bestia”, de Alan Menken

CEIP de Benavente con las piezas “Tres hojitas madre”; “Siyahamba” y “La Bella y la Bestia”, de Alan Menken 12:00 horas: IES Universidad Laboral de Zamora con las piezas “Si de noche ves que brillan”, “¡Ay, Linda amiga!”; “El olor de la hierbabuena”, Cancionero de Miguel Manzano y “Nothing else matters”, de Metálica.

IES Universidad Laboral de Zamora con las piezas “Si de noche ves que brillan”, “¡Ay, Linda amiga!”; “El olor de la hierbabuena”, Cancionero de Miguel Manzano y “Nothing else matters”, de Metálica. 12:30 horas: CEIP Arias Gonzalo de Zamora. con la pieza “Con los cacharros”, de Marta Ariño.

CEIP de Zamora. con la pieza “Con los cacharros”, de Marta Ariño. 13:00 horas: CEIP Buenos Aires de Benavente CC Santísima Trinidad de Zamora con las piezas “The final countdown”. Europe; “Ni tú ni nadie”, de Alaska y “Always remember us this way” de Lady Gaga.

20 de mayo de 2026