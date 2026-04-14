El bus a Sanabria a Zamora se mantendrá hasta que Renfe concrete horarios

El delegado territorial de la Junta en Zamora, Fernando Prada indicó que de momento la Junta de Castilla y León mantiene el actual servicio de autobús de ida y vuelta de primera hora entre Sanabria y Zamora, al menos hasta que no se haya concretado el anuncio de cambio de horarios por parte de Renfe a partir del 20 de mayo, ya que ni siquiera a estas alturas está a la venta el trayecto.

"Consideramos insuficiente esa modificación de frecuencias de las comunicaciones con Puebla de Sanabria" precisó el delegado de la Junta, para a continuación indicar que "obviamente, ahora mismo yo creo que es difícil valorar porque esas frecuencias que se anuncian todavía no están disponibles para la venta. Es decir, se anuncia en una posibilidad de vender esos billetes en esas frecuencias que han puesto los medios de comunicación, pero la realidad es que, por lo menos hasta ayer, era imposible acceder a esas frecuencias, sacar un billete o ver realmente si eso se produce. Obviamente, lo que se ha dicho siempre, se necesitan las frecuencias, recuperar las frecuencias iniciales que había el año pasado y eso no lo ha hecho Renfe".

Por tanto, "hemos de seguir exigiendo el restablecimiento de esas frecuencias y también el restablecimiento de una frecuencia matutina que lleve a los trabajadores de Zamora o de Puebla de Sanabria a un horario adecuado a Madrid".

Sobre los autobuses que puso la Junta a primera hora para suplir la ausencia de tren, el servicio "se va a seguir manteniendo de momento, el transporte matutino que hay en esa doble vertiente de ida y vuelta. Y el otro, obviamente, no vamos a seguir cargando a la Junta de Castilla y León aquellas cuestiones que son totalmente ajenas a la misma, que son exigibles a Renfe y por lo tanto, al ministerio correspondiente".

Frecuencias

"Y desde Zamora tenemos todos que seguir exigiendo el restablecimiento de las frecuencias como estaba anteriormente y recuperar ese vehículo o ese transporte que había a primera hora. Lo único que hace por parte de Renfe es decirnos que ahora no tiene vehículos suficientes o trenes suficientes para tener ese transporte".

Fernando Prada indicó que "en lo que sí se está trabajando, y ya creo que ustedes lo conocen, es en facilitar el transporte desde la zona de Sanabria, desde Puebla de Sanabria, El Puente, Galende, etcétera, para que puedan llegar a coger estos trenes, a coger las frecuencias que se puedan establecer desde el 20 de mayo para todos los viajeros, es decir, trabajar conjuntamente con la Asociación de Viajeros del AVE de Sanabria para que cualquier persona que viva en Puebla de Sanabria, en el Puente de Sanabria, en San Martín de Castañeda, pues pueda llegar en la medida de lo posible a un horario adecuado a coger estos trenes".

Prada ha relatado los trámites que se están llevando a cabo para esa conexión de la estación de Otero con el resto de la comarca con autobuses, como ya anunciaron en su día el consejero y la directora general de Transportes. "Ya hemos tenido varias reuniones, y simplemente se están llevando a cabo los trámites necesarios, que es comunicar a las empresas esa variación de horarios, esa variación de recorridos, y también a los ayuntamientos afectados".

"Una vez que esté todo eso comunicado y que no haya ningún tipo de alegación en contra, que espero que no la haya, pues esos servicios se pondrán en marcha siempre con el obstáculo de que Renfe no aclara suficientemente los horarios de las paradas en Otero de Sanabria.