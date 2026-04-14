Autorizan las obras de otra planta de 9.000 módulos solares en el alfoz de Zamora

Los nuevos proyectos energéticos impulsados en la provincia continúan avanzando en su tramitación y son ya diez los que han superado un nuevo escalón en la tramitación administrativa en los últimos ocho días.

En concreto, la última de las diez resoluciones del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de Zamora se ha hecho pública este lunes a través del Boletín Oficial de Castilla y León.

Se trata de un proyecto solar fotovoltaico que se pondrá en marcha en el alfoz de Zamora. En concreto, ocupará terrenos del término municipal de Cubillos, donde se instalarán 9.000 módulos fotovoltaicos.

La orden de la Administración autonómica concede a ese proyecto la autorización administrativa previa, la autorización de construcción y declaración de utilidad pública de esa planta fotovoltaica denominada "Arrives FV". Esa consideración de interés público afecta igualmente a la línea de evacuación a través de la cual la energía que produzcan las placas solares se verterá a la red. Esas instalaciones de evacuación se extienden tanto por el término municipal de Cubillos como por el de Monfarracinos y al ser declaradas de interés público significa que se da vía libre a las expropiaciones que sean necesarias para ejecutar esa línea eléctrica.

Esta nueva planta tendrá una capacidad de 4,99 megavatios nominales y similares características a la autorizada el pasado viernes también en Cubillos, denominada "Torres Solar".

Ambas cuentan con 17 inversores y dos transformadores. No son las únicas plantas de aprovechamiento de la energía del sol que hay en marcha, ya que la licencia concedida al proyecto "Arrives FV" va condicionada a que también se de el visto bueno y logre licencia otra infraestructura de evacuación de energía a la red, la que compartirá esta planta con las denominadas "San Frontis" y "Cambuyero Solar".

Alegaciones desestimadas

También en el entorno de la capital zamorana se localiza otro proyecto, el de "Toscano solar", que presentó alegaciones al de "Arrives FV" por incumplir las distancias mínimas exigidas, pero que se desestimaron porque "carecían de incidencia sobre los aspectos sustantivos del proyecto".

Además de conceder autorización de construcción a los proyectos "Torres Solar" y "Arrives FV", en los ocho últimos días la Junta de Castilla y León también ha otorgado autoridades ambientales a tres instalaciones de contenedores de baterías de acumulación energética en Valcabado, así como a una planta de biogás y otra de producción de hidrógeno verde en Coreses. Asimismo, ha recibido el visto bueno ambiental una planta de biometano de San Cebrián de Castro y han superado favorablemente la declaración de impacto ambiental otras dos plantas de hidrógeno verde proyectadas en Granja de Moreruela. No son los únicos proyectos en tramitación, ya que entre Zamora y Ricobayo existen también otra decena de plantas energéticas, tanto fotovoltaicas como eólicas, en diferentes fases del proceso administrativo previo a su construcción.