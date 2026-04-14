Alimerka y Fundación Personas desarrollan un proyecto promoción de la salud en ocio comunitario en Zamora

La Fundación Alimerka y Fundación Personas refuerzan su colaboración en Zamora, con un proyecto promoción de la salud en ocio comunitario.

Este martes se presentaba en el segundo Encuentro de entidades, un espacio pensado para compartir experiencias y fortalecer la colaboración entre organizaciones "Proyectos que mejoran la calidad de vida", organizado por la Fundación Alimerka en León, la iniciativa para la Promoción de la Salud en Ocio Comunitario, integrando de manera transversal controles básicos y seguimiento preventivo, especialmente orientados a patologías crónicas como la diabetes y las enfermedades cardiovasculares, sin perder el carácter inclusivo y normalizado del ocio.

El proyecto se desarrolla dentro de actividades ya consolidadas —paseos inclusivos, pandillas, salidas en bicicleta y el programa Bici sin Edad en Zamora— y cuenta con el apoyo telemático de un profesional de enfermería. Este apoyo permite el asesoramiento en tiempo real al personal de ocio, el seguimiento de constantes básicas, la detección temprana de signos de alarma y la formación práctica de los profesionales implicados. De esta forma, se refuerza la seguridad, la autonomía y la participación comunitaria de las personas usuarias, beneficiando directamente a entre 150 y 170 participantes, así como indirectamente a sus familias.

Para su ejecución, el proyecto ha recibido para este ejercicio el inestimable apoyo de la Fundación Alimerka, destinada a cubrir principalmente el apoyo profesional de enfermería, la coordinación del proyecto y la dotación de material básico para el control de la salud. Esta financiación supone un importante respaldo al enfoque innovador del proyecto, que integra salud y ocio inclusivo de manera preventiva y sostenible.

La Fundación Alimerka ya venía colaborando en pasados ejercicios con Asprosub Zamora y con Fundación Personas y con este proyecto Alimerka refuerza su compromiso con este colectivo.