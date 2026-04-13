Los zamoranos podrán participar en proyectos de cooperación en países empobrecidos en 2026

La convocatoria del Programa de Voluntariado en Cooperación Internacional para el Desarrollo de 2026 ya es oficial. La Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León ha publicado en el BOCyL las bases de una iniciativa que permitirá a vecinos de Zamora y del resto de la comunidad participar sobre el terreno en proyectos de cooperación en países empobrecidos, siempre que cumplan los requisitos establecidos.

En total, se ofertan 18 plazas distribuidas en 11 proyectos que se desarrollarán en Guatemala, Bolivia, Nicaragua, El Salvador y Senegal, de la mano de organizaciones no gubernamentales de desarrollo como Asamblea de Cooperación por la Paz, Asociación Tierra Sin Males, Amycos, Rekko Ibérica, Fundación Fabre, Treball Solidari y Fundación Aida.

La convocatoria se estructura en cuatro modalidades, en función de la duración de la estancia y del perfil de las personas participantes.

Modalidad A

La modalidad A, centrada en sensibilización y formación en grupo, ofrece hasta 8 plazas para un proyecto en Guatemala y no requiere un perfil específico.

Modalidad B

La modalidad B, dirigida a empleados públicos de Castilla y León, suma 5 plazas en proyectos repartidos entre El Salvador, Bolivia, Nicaragua y Guatemala, con perfiles especializados de carácter social, jurídico, sanitario, agrícola o técnico.

Modalidad C

Por su parte, la modalidad C incluye 3 plazas de corta estancia, de entre dos y tres meses, en proyectos de El Salvador y Bolivia, orientados a personas vinculadas a las ciencias sociales, la educación o las artes.

Modalidad D

Finalmente, la modalidad D, de larga estancia, entre cinco y seis meses, contempla 2 plazas en El Salvador y Senegal para perfiles más especializados relacionados con el ámbito social, la cooperación internacional o la nutrición.

“El compromiso de la Junta de Castilla y León con la solidaridad internacional y con la implicación directa de la ciudadanía en la construcción de un mundo más justo” queda reflejado en esta convocatoria, según destacó el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, quien subrayó además el carácter “transformador” de estas experiencias para quienes participan en ellas.

Las plazas están dirigidas a personas mayores de 21 años, nacidas o residentes en Castilla y León, por lo que los zamoranos interesados podrán presentar su solicitud dentro del plazo de 25 días hábiles. El proceso de selección incluirá valoración de méritos y, en su caso, entrevistas personales.

Con esta nueva convocatoria, la Junta vuelve a abrir la puerta a que ciudadanos de provincias como Zamora se impliquen de forma directa en proyectos de cooperación internacional y conozcan de primera mano realidades ligadas a la educación, la salud comunitaria o la sostenibilidad alimentaria.

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Cuándo y cómo

El plazo para solicitar las plazas del Programa de voluntariado en cooperación internacional para el desarrollo de Castilla y León permanecerá abierto durante 25 días hábiles desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el BOCyL, es decir, desde el 14 de abril de 2026 y, en principio, hasta el 18 de mayo. Las solicitudes deberán dirigirse a la Consejería de la Presidencia y podrán presentarse preferentemente de forma electrónica, a través del Registro Electrónico General de la Administración de Castilla y León, aunque también podrán registrarse por cualquiera de las vías admitidas en la Ley 39/2015. La convocatoria establece además que solo podrá presentarse una solicitud por persona y para una única modalidad, y que los modelos oficiales estarán disponibles tanto en la sede electrónica de la Junta como en el Portal de Acción Exterior. Junto a la solicitud será necesario aportar el currículum en el modelo normalizado, la documentación acreditativa de los méritos y, en su caso, la documentación personal o administrativa exigida según el perfil del solicitante.