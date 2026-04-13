Zamora: La oposición en bloque pide el cese de Manuel Alesander Alonso por el "caso legionela"

La oposición en bloque ha pedido la dimisión o cese del concejal de Deportes del Ayuntamiento de Zamora, Manuel Alesander Alonso, por la gestión del brote de legionela en las duchas de la piscina de Los Almedros, sobre todo por el contundente mensaje lanzado días atrás en redes sociales en el que el máximo responsable de las instalaciones calificaba de "bulo" la presencia de la bacteria cuando ya se sabía de su existencia y de hecho se han cerrado las duchas por esta causa.

La oposición entiende que además de dar una información errónea, se ha estado jugando con la salud de los ciudadanos, a quienes se ha transmitido la confianza de que no pasaba nada, cuando en realidad sí había legionela.

Manuel Alonso, por su parte, reconocía el error, que achacó a un "fallo de comunicación" con la empresa responsable, aunque una vez conocido el relato de los hechos parece que alguien hubiera "metido un gol" al concejal, seguramente en un intento por ocultar lo que pasaba para no alarmar a la gente, ya que la bacteria nunca ha estado en el agua de baño. Es decir los vasos de las piscinas, que llevan un circuito independiente, nunca han tenido legionela y se pueden utilizar sin ningún riesgo. El problema se ha circunscrito a las duchas, que están en este momento clausuradas por Sanidad, después de dos análisis consecutivos en los que se detectó, primero legionela en una ducha y luego solo en la caldera de agua caliente.

La situación ahora mismo de las duchas de la piscina de Los Almendros es que están clausuradas por Sanidad a la espera de que mañana se tomen muestras para realizar un nuevo análisis, cuyos resultados tardarán algunos días en conocerse y comprobar si, tras las labores de limpieza, la legionela ha desaparecido o continúa. Las piscinas propiamente dichas sí se pueden usar para el baño porque no hay legionela en ellas.

El concejal de Deportes explicó que son unos análisis rutinarios realizados el 4 de marzo los que detectan la bacteria en una ducha. Los resultados llegan el 18 y en esa misma jornada se hace un segundo análisis para ver si es un falso positivo.

Los resultados de este segundo análisis, el 29 y no detectan legionela ni en las duchas ni en el circuito, pero sí en la caldera de agua caliente. La coincidencia con la Semana Santa, cuando las instalaciones están cerradas, ha hecho que hayan sido pocos días los que las duchas han estado en marcha con sospecha, hasta su clausura por Sanidad.