El TSJ confirma la absolución de un acusado de agresión sexual en Zamora

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha ratificado la absolución de un joven acusado de agresión sexual por una joven con la que mantuvo relaciones, por estimar que no hay pruebas de que el encuentro entre ambos se produjera sin consentimiento.

El relato de hechos se inicia sobre las 9 de la noche del día 18 de enero de 2024. El acusado se encontraba con unos amigos en un bar de Zamora en el que habían quedado para jugar unos dardos. Hasta allí se acercaron dos amigas y todos juntos se fueron posteriormente a cenar.

Tras la cena se dirigieron a Los Bloques a pasear al perro de uno de los amigos, momento que aprovecharon una de las jóvenes y el acusado para separarse del grupo. Se sentaron en un banco, donde estuvieron besándose y abrazándose. De allí vuelven con los amigos a un bar, donde siguen los besos y abrazos, hasta que el grupo se retira a casa a medianoche y la pareja queda sola.

Sobre las dos de la madrugada, cuando el chico acompañaba a la chica a su domicilio, y pese a que ambos habían hablado de no mantener relaciones esa noche, pararon en el parque de La Horta, donde, apoyados en una piedra, intentaron mantener relaciones sexuales sin llegar a conseguirlo.

Una vez llegaron al portal de la vivienda de la chica, el acusado la cogió en brazos y perdió el equilibrio, cayendo está al suelo, sin que haya quedado acreditado que en el portal le introdujera los dedos en la vagina, ni que lo hiciera sin su consentimiento.

El lunes por la mañana la chica acudió al servicio de urgencias, donde aprecian lesiones consistentes en erosión de aproximadamente 1 centímetro en introito vaginal y otra erosión en cara lateral derecha de vagina, ambas en proceso de resolución, lesiones que precisaron para su sanación una primera asistencia facultativa con exploración ginecológica y ecografía, y que tardaron en curar cinco días. No quedó acreditado que las lesiones tuvieran su origen en una agresión.

Tampoco quedó acreditado que en el transcurso de los hechos descritos la chica estuviera afectada por el consumo de sustancia alguna, ni que el acusado hubiera intentado penetrarla sin su consentimiento, aprovechándose de dicha circunstancia. No ha quedado tampoco acreditado que la sintomatología aguda compatible con trastorno de estrés postraumático que presenta la joven tenga su origen en los hechos denunciados.

Los argumentos

En el recurso, el TSJ, frente a la argumentación de la defensa de una conclusión ilógica de lo acontecido esa noche, recuerda que la Audiencia ya hizo una valoración conjunta de la prueba para concluir que no hay elementos suficientes para una condena por agresión sexual. Y además la Audiencia Provincial encuentra un déficit relevante en la declaración de la víctima para incriminar al acusado.

"Así, aun cuando su versión de lo ocurrido pudiera parecer inicialmente corroborada por el dato objetivo de ciertas leves lesiones que la denunciante presentaba en el introito vaginal y en la cara lateral derecha de la vagina, y que se reflejan en el parte hospitalario de urgencias y en el informe médico-forense, el tribunal considera que su testimonio adolece de falta de coherencia y firmeza".

La denunciante describe al acusado como “un pesado”, que no le atraía nada, y para justificar de que acabara besándose con él la explicación que proporciona es que debió sufrir una supuesta intoxicación química que, sin embargo, no aparece corroborada por dato alguno probatorio, y que todos los demás testigos excluyen negando tal posibilidad.

Tampoco ofrece explicación coherente la denunciante sobre el motivo de quedarse a solas al final con el acusado, en vez de irse a su casa cuando pudo hacerlo junto con los demás amigos, que describen una situación buscada por ambos, en la que la denunciante y el acusado se separaban del resto del grupo para besarse y abrazarse.

Por otro lado, tampoco el contenido de los mensajes intercambiados con una amiga sugieren agresión o abuso como la descrita por la víctima. "Al día siguiente de ocurridos los hechos denunciados, la denunciante intercambia mensajes con su amiga, que también estuvo con el grupo, en el que no solo ambas bromean sobre el tamaño del pene del acusado (algo que parece ciertamente extraño en una persona que supuestamente ha sufrido un ataque sexual), sino que la denunciante hace un relato de los hechos muy distinto de los que figuran en la denuncia y ha sostenido después en sus declaraciones judiciales, pareciendo estar arrepentida únicamente de haberse “enrollado” con el acusado delante de su ex pareja (camarero de un bar en cuyas puertas estuvieron besando y abrazando).

Finalmente, en la sentencia recurrida se afirma que la versión de la denunciante tampoco resulta corroborada por las conclusiones expuestas por los peritos médicos. Así, el perito psicólogo que venía tratando a la denunciante desde el año 2023, refirió que la misma padecía de ansiedad con anterioridad debido a varios episodios de bullying, la muerte de su abuelo, y una agresión sexual previa no denunciada, lo que le provocó una situación de trastorno de estrés postraumático, que quizás pudiera haberse agravado a consecuencia de los hechos enjuiciados.

Por otra parte, tanto la médico forense como la ginecóloga que atendió a la chica en urgencias informaron que las erosiones leves que presentaba la denunciante en la vagina no tendrían por qué haber sido causadas necesariamente en una relación sexual violenta.