Soria, Ávila y Zamora son las provincias que menos aportan en impuestos al Estado en Castilla y León

Soria, Ávila y Zamora son, por este orden, las provincias de Castilla y León que menos aportan en impuestos a las arcas estatales. Y en un contexto de aumento de la recaudación, durante 2025 han sido Soria y Zamora donde menos se ha incrementado.

Son los datos publicados por Ical, que hablan de unos ingresos tributarios del Estado en Castilla y León que marcaron máximos históricos en 2025 e iniciaron 2026 con crecimientos de dos dígitos. Los datos publicados por la Agencia Tributaria indican que la recaudación en la comunidad ascendió el pasado año a 6.845,9 millones de euros, un 11,5% más que en 2024, con un aumento en 704,4 millones. Pero la buena situación del empleo y del consumo, marcado por la inflación, permitió al Gobierno seguir incrementando su caja en los dos primeros meses del año 2026, cuando logró 1.592,1 millones, con una subida del 13,1% en relación al dato del mismo periodo de 2025.

Recaudación del Estado en Castilla y León en 2025 / Ical

En Zamora el Estado recaudó en 2025 un total de 282,6 millones de euros, un 9,9% más, tendencia que continuó en los dos primeros meses de 2026.

El informe de recaudación recogido por Ical precisa que el año pasado el IRPF y el IVA tiraron de los ingresos tributarios de Estado, con una recaudación el primero por 3.529,4 millones de euros, un 9,3% más que en 2024; y de 2.028 millones por el gravamen al consumo, que se disparó un 17,6%.

En cuanto al impuesto a la actividad empresarial, Sociedades supuso para el Estado otros 1.152,9 millones de euros, con un aumento del 6,3%

En cuanto al tributo por Tráfico Exterior, se elevó su recaudación un 19,1 %, con algo más de 44 millones, y el impuesto a la Renta de los no Residentes, ascendió a 26,2 millones, un 7,1% más que en 2024.

El Capítulo III (tasa radioeléctrica, recargo de apremio, intereses de demora y sanciones tributarias) sumó 41,1 millones, con un avance del 4,2%. En el extremo opuesto, los Impuestos Especiales se mantuvieron en negativo, con menos 22,8 millones.