¿Cómo de probable es contagiarse de legionela en la piscina de Los Almendros? Factores y riesgos clave

La forma más frecuente de enfermar tras una exposición a la bacteria de la legionela es respirar pequeñas gotas de agua contaminada, y las duchas y grifos están entre las fuentes típicas. Sin embargo, exponerte a la bacteria no es el único requisito para enfermar, sino que factores como las condiciones ambientales o tu historial clínico influyen en gran medida.

Tras la polémica por el cierre de las duchas en la piscina de Los Almendros, los zamoranos se preguntan por las probabilidades de que el contacto con aire contaminado por la bacteria les haya provocado alguna complicación.

Las probabilidades de contagiarse

La forma más habitual de infección es la inhalación de los llamados "aerosoles", que permanecen en el aire y pueden llegar al pulmón si respiramos durante un tiempo prolongado en un ambiente contaminado. Estos aerosoles son bolsas que se producen en el impacto de las gotas más pequeñas de agua contra el aire.

Al abrir la ducha, el agua sale a presión, impacta con el aire, se fragmenta, generando una nube de gotas de distintos tamaños. Las gotas más grandes caen al suelo, pero las más pequeñas pueden quedarse suspendidas en el aire y ser inhaladas al respirar. Si ese agua contiene legionela, las microgotas pueden transportar la bacteria hasta las vías respiratorias e incluso llegar al pulmón, aunque hay condiciones que previenen y otras que favorecen su transmisión.

Condiciones ambientales que influyen en la transmisión de la legionela

Son varios los factores que hay que tener en cuenta a para saber si un ambiente favorece la transmisión, algunos inevitables y otros más previsibles.

El primero de ellos es quizás el más llamativo en el caso de la piscina de Los Almendros. La transmisión crece en ambientes en los que hay humedad y una temperatura que ronde los 20-45 °C, sobre todo en aquellos en los que se almacena o riega agua, como sucede en el caso de las duchas. Precisamente por ello, esta es una de las principales fuentes de transmisión.

Para que haya transmisión, no basta con que la bacteria esté en el agua: es necesario que la instalación genere gotas pequeñas inhalables. Por eso preocupan duchas, grifos, jacuzzis, fuentes y otros dispositivos que generan vaho o pulverización.

Condiciones clínicas que favorecen la afección

Los factores de riesgo dependen principalmente de la edad, los hábitos y las enfermedades que puedan sufrir los usuarios expuestos a la contaminación. El 75% de los casos reportados a nivel mundial se producen en personas mayores de 50 años.

Deben prestar especial atención las personas con insuficiencia renal o hepática, diabéticos, pacientes inmunodeprimidos o con cáncer y, sobre todo, aquellos que sufran enfermedades o tengan malos hábitos relacionados con el sistema respiratorio, como el tabaquismo (actual o pasado), la enfermedad pulmonar crónica o el enfisema.

En el caso de fumadores de otros tipos de sustancia, no hay aval científico de las probabilidades concretas de contagio, pero sí es mayor en el caso de personas con asma o complicaciones derivadas de este hábito.

Probabilidades concretas de transmisión en una ducha

Aunque no hay un número o un porcentaje exacto, se pueden clasificar las probabilidades en tres rangos:

Riesgo bajo cuando se trata de una exposición breve, como una sola ducha, en una persona joven y sana, en una instalación bien mantenida , sin concentración elevada ni factores de riesgo personales. Los expertos afirman que la mayoría de las personas sanas expuestas no enferman.

cuando se trata de una , sin concentración elevada ni factores de riesgo personales. Los expertos afirman que la mayoría de las personas sanas expuestas no enferman. Riesgo moderado o alto si la ducha se da en una instalación sucia o con mal mantenimiento , agua templada o caliente en mal estado o sin controles sanitarios, sobre todo si se trata de agua parada y especialmente si la persona expuesta tiene más de 50 años , fuma o fumó, tiene alguna enfermedad pulmonar, es inmunodeprimida, tiene diabetes, insuficiencia renal o hepática.

si la ducha se da en una , agua templada o caliente en mal estado o sin controles sanitarios, sobre todo si se trata de , fuma o fumó, tiene alguna enfermedad pulmonar, es inmunodeprimida, tiene diabetes, insuficiencia renal o hepática. Riesgo más preocupante si no estamos hablando de una ducha típica sino de un spa, jacuzzi o hidromasaje, ya que en ese caso las condiciones de crecimiento son más favorables y hay mayor probabilidad de que la bacteria crezca.

En el caso de la piscina de Los Almendros, la probabilidad sería de baja a moderada, dependiendo de la situación clínica de los usuarios, puesto que las duchas en este tipo de recintos son más cortas y las precauciones que se toman más altas.

Es importante aclarar que la transmisión no se da por el contacto con la piel, sino por la inhalación.

Síntomas y tipos de afección

No existe una única enfermedad tras una exposición a la bacteria, sino que dependiendo de la gravedad de los síntomas, se habla de dos condiciones: los más graves entrarían dentro de la llamada "enfermedad del legionario", que viene a ser una neumonía con probabilidades de complicación, y los más suaves, que encajarían con el diagnóstico de una gripe simple, llamados "fiebre de Pontiac".

En el primer caso, la enfermedad del legionario, habrá que prestar atención entre los días dos y 14 tras la exposición, aunque a veces pueda tardar más en manifestarse. Los síntomas principales serían fiebre, tos, falta de aire, dolor de cabeza o dolores musculares, aunque también puede provocar diarrea, náuseas, confusión y, en casos graves, sensación de ahogo, somnolencia y desorientación.

En el caso de la fiebre de Pontiac, los síntomas son más leves. Aparece en las 48 horas posteriores a la exposición y provoca fiebre, dolor muscular y de cabeza, malestar general y escalofríos. Esta no provoca neumonía y puede durar entre dos y cinco días.