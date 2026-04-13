Premios Talento Emprende 2026: el talento que brota en Zamora vive mañana su gran noche

"Un tipo estupendo donde los haya. Inteligente, sagaz, buena gente, amigo de sus amigos y enemigo de nadie, divertido y profundo", de esta manera, la periodista Carmen Ferreras introduce al que será el gran invitado de la Gala Talento 2026, porque, "cuando de Mario Vaquerizo se habla no podemos quedarnos en la epidermis, hay que penetrar hasta la dermis, porque es donde se encuentra a la persona muy por encima del personaje", escribe en su columna de LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.

La séptima edición de los Premios Talento Emprende Zamora 2026 se celebrarán mañana martes 14 de abril, en el Teatro Ramos Carrión de la capital, a las 18.00 horas. Un evento a cargo de la Diputación de Zamora en el que participarán empresarios de referencia provincial en diversas mesas redondas y que estará conducido por Carmen Ferreras y Óscar González, periodistas de la tierra que da cobijo a esta celebración.

Posteriormente, será el turno de Mario Vaquerizo, artista polifacético que ha destacado como cantante y mánager, entre otros, y quien deleitará al público asistente con una trayectoria marcada por el esfuerzo, la perseverancia, la autenticidad, la energía y la creatividad.

Durante el desarrollo de la gala, se premiarán los mejores proyectos presentados, en los que se valorarán criterios como la sostenibilidad, el respeto al medio ambiente, el uso de las nuevas tecnologías y la creación de empleo y su impacto en la provincia. Dichas ideas de negocio optarán a tres premios de una importante dotación económica, financiados por la Fundación Caja Rural de Zamora, y contarán con el acompañamiento de "business angels", con el fin de impulsar su innovación, viabilidad y sostenibilidad. La Gala Talento 2026 premiará en esta séptima edición los mejores proyectos que contribuyan a mejorar la calidad de vida en las zonas rurales.

El primer premio irá destinado a la mejor idea de negocio en contextos educativos, con un montante de 1.500 euros. El segundo premio, también dotado con 1.500 euros, será para la mejor idea de negocio en otros contextos. Y el tercer premio, con una cuantía de 1.000 euros, será elegido por votación popular entre los asistentes inscritos.

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La Diputación Provincial de Zamora destaca con este certamen el talento y espíritu innovador zamorano, que favorece el desarrollo económico y social del territorio.