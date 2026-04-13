Las obras del Parador de Zamora rematan la cúpula y llegan a fachadas y muralla

Una grúa de grandes dimensiones elevaba la pasada semana los cristales especiales que forman parte de la nueva cubierta del patio del Parador. Paralelamente se colocaban los andamios para restaurar la fachada del emblemático palacio de los Condes de Alba y Aliste, y en el lado opuesto, los que servirán para consolidar el tramo de muralla que da al establecimiento hotelero, unos trabajos también incluidos en las obras de remodelación del inmueble.

Cerrado el 17 de octubre de 2024, inicialmente se habló de un plazo de obra de 18 meses, que, evidentemente, no se va a cumplir, aunque en este caso, al contrario de lo que ha ocurrido en otras grandes obras que se llevan a cabo en la capital, nunca se ha dejado de trabajar.

Una grúa eleva los cristales de la nueva cúpula. / J.N.

El proyecto, por tanto podría estar listo hacia el mes de octubre, dos años después del cierre, si bien siempre se ha visto movimiento en obra en lo que va a ser no sólo una renovación total del actual inmueble, sino también de la colocación de una cubierta que va a hacer del precioso patio renacentista un lugar para celebrar eventos y disfrutar durante todo el año.

Nueva cúpula del patio del Parador. / Cedida

La inversión que se está ejecutando asciende a 10,9 millones de euros: Paradores aportará más de 6,6 millones y Turespaña 4,3 millones gracias a los Fondos Europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Esquema de la cubierta del patio del Parador / Cedida

El proyecto contempla la reforma de la sala de calderas y se procederá a la instalación de control inteligente en habitaciones para mejorar la eficiencia energética de todo el edificio, a lo que se sumará el cambio de la totalidad de la carpintería exterior. Se reformarán todas las habitaciones y sus baños para mejorar la accesibilidad, así como los baños públicos de clientes y se sustituirá el ascensor de la zona nueva del parador.

A todo esto, hay que añadir un ambicioso proyecto de decoración con una inversión de 1,2 millones que pondrá en valor la monumentalidad del edificio y que contempla la utilización del claustro como espacio para de cafetería gracias al lucernario que está instalando con las obras de Turespaña.

En este sentido, Paradores ha diseñado un proyecto artístico para poner en valor las obras de arte existentes, como son los tapices de la Real Fábrica, y dotarlo de nuevas piezas para que alcance su máximo esplendor para clientes y visitantes.

Andamios en la muralla del Parador. / J.N.

Se restaurará el claustro y las fachadas históricas con la reparación de sillares deteriorados, la eliminación de humedades y la restauración completa de la portada de acceso principal al Parador. Se restaurará íntegramente el tramo colindante de la muralla.