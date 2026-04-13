Lear Haven, banda canadiense, inaugura el ciclo Rocking The Stage en La Cueva de Jazz de Zamora
Los interesados podrán adquirir un abono por 25 euros para disfrutar de los conciertos de rock y blues hasta junio
La banda canadiense Lear Haven abre el nuevo ciclo Rocking The Stage que impulsan desde la Cueva de Jazz que permite disfrutar “de buenas bandas internacionales” hasta junio.
La propuesta conlleva conciertos de diversos estilos de rock y blues durante tres jueves en los meses de abril, mayo y junio de este año.
Los conciertos de Rocking The Stage serán a las 21.00 horas y las citas serán el jueves 16 de abril con Lear Haven de Canadá con entrada a diez euros más gastos de gestión y doce en taquilla.
El jueves 28 de mayo tocará The Midnigth Calls de Estados Unidos y el 4 de junio el turno corresponderá a Beaux Gris Gris & The Apocalypse de Estados Unidos.
Los interesados en asistir a los conciertos pueden adquirir un abono por 25 euros.
Programación
Además la sala, ubicada en el barrio de la Horta, el viernes día 17 a partir de las 20.30 horas, tiene un doble concierto con los zamoranos de Mendel y vallisoletano Wile V, con entradas anticipadas a 10 euros y en taquilla a 12 euros.
El sábado 18 de abril a las 21.00 horas tocará Sobrezero, lleno de energía y emoción con entradas
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