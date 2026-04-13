Un musical inspirado en el K-pop, "Las guardianas del ritmo" llega este fin de semana a Zamora

La tendencia musical de moda entre pequeños y adolescentes, el K-pop, llega con fuerza este fin de semana al Teatro Ramos Carrión de Zamora.

“Las guardianas del ritmo. El musical” ofrece una estética vibrante inspirada en el universo k-pop para hacer las delicias de los más jóvenes.

Voces en directo, coreografías profesionales y excelentes interpretaciones trasportarán a los fans a una auténtica revolución sonora y visual, transmitiendo así las emociones del género k-pop. Todo ello, apoyado con la garantía artística y experiencia de 30 años de la compañía de Teatro Musical de España,referente del género y creadora de otros éxitos, como el musical de Coco, “Recuérdame”, de la mano de Vol Music Events.

Entradas

El espectáculo ofrecerá dos pases este domingo, día 19 de abril, y, aunque las entradas para la función de las 18.00 horas están prácticamente agotadas, aún quedan butacas disponibles para la función de las 13.00 horas con un precio de 24 euros.

Venta

Las localidades para estos y otros espectáculos ya están a la venta tanto en la taquilla del teatro, de martes a domingo, de 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 20.00 horas, como en el portal del teatro dependiente de la Diputación de Zamora.