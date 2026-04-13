La Junta multa a siete de cada diez camioneros inspeccionados en Zamora

Las inspecciones de transportes afectaron el pasado año en Zamora a 1.778 vehículos, de los cuales salieron con denuncia 1.272. Es decir, siete de cada diez camiones y furgonetas inspeccionados fueron multados.

Son datos de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital recabados por Ical. El deapartamento que dirige José Luis Sanz Merino priorizará en sus inspecciones al transporte el control sobre el peso tras permitirse desde hace unos meses la circulación en España de camiones articulados de cinco o más ejes (tráilers), con una masa máxima autorizada de hasta 44 toneladas, medida que desde enero se ha extendido a las cisternas.

Es una de las novedades del Plan de Inspección del Transporte por Carretera de Castilla y León para este ejercicio, consultado por Ical, ya que la Junta entiende, en línea con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que el cambio en las masas máximas autorizadas, suponen una medida "de gran impacto"para la sostenibilidad del sector dedicado al tráfico de mercancías.

De las 23.81 infracciones detectadas en toda la comunidad, la gran mayoría, más de 18.000 se corresponden con irregularidades en el tiempo de descanso o exceso de conducción. El peso dio lugar a 1.619 denuncias y los problemas con autorizaciones a 1.200.