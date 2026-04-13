La feria taurina de San Pedro de Zamora ya tiene fecha de presentación

La próxima feria taurina de San Pedro, que la empresa Tauroemoción organiza por segundo año consecutivo en Zamora, se presentará en una "gran gala" en la que se harán oficiales los carteles del ciclo.

La puesta de largo de la feria de 2026 se celebrará en el teatro Ramos Carrión de la capital zamorana el próximo martes 21 de abril a partir de las 20.00 horas.

Tauroemoción presentará así ante la sociedad zamorana los festejos de la segunda feria que organiza en al capital, tras haber desembarcado "con éxito" en la ciudad en las Ferias y Fiestas de San Pedro de 2025.

Asimismo, se hará entrega del I Premio "Andrés Vázquez" y se llevará a cabo un homenaje al banderillero zamorano Javier Gómez Pascual en la temporada de su retirada.

El evento contará con magia en directo a cargo de Mago de Guardia y una actuación musical a cargo de la zamorana Eva Ares, así como con las intervenciones de algunos profesionales taurinos anunciados en el ciclo.

La gala, que estará conducida por la periodista zamorana y presentadora del programa "Vive San Fermín" de TVE, Ana Prada, contará con la presencia de invitados del sector de la tauromaquia y de la sociedad zamorana, así como diferentes autoridades.

La asistencia a la gala se hará a través de invitaciones gratuitas que los interesados en acudir podrán retirar en las taquillas del teatro desde este martes 14 de abril, de 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 20.00 horas.