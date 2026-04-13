El Día de la Comunidad, oportunidad para apoyar a las personas con discapacidad intelectual de Zamora

La Consejería de la Presidencia, a través de la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León, ha organizado los actos este año con motivo del Día de la Comunidad en Zamora con una programación que combinará música y deporte y que está abierta a la participación abierta a todos los zamoranos. Los actos comenzarán el miércoles 22 de abril con un concierto gratuito a partir de las 21.00 horas en la Plaza Mayor de la capital y el jueves 23 de abril, Día de Castilla y León, tendrá lugar las carreras populares durante toda la mañana.

La actuación principal correrá a cargo de la artista Leire Martínez (a las 22.00 horas), y contará como telonero con el artista zamorano Adrián Lorenzo (21.00 horas), reforzando así el apoyo al talento local. Este evento permitirá disfrutar de una noche festiva el miércoles en torno a la música en directo como antesala del Día de la Comunidad.

El programa continuará el 23 de abril, Día de Castilla y León, con la celebración de actividades deportivas gratuitas y abiertas a todos los públicos. Durante la mañana se desarrollarán carreras populares y marchas familiares, pensadas para la participación de personas de todas las edades. Las pruebas comenzarán a las 11:00 horas y contarán con recorridos adaptados, de 5 y 2,5 kilómetros. Los participantes recibirán una camiseta conmemorativa y una bolsa de avituallamiento, y se realizará la entrega de trofeos al finalizar.

Estas actividades tendrán además un carácter solidario, ya que contribuirán a dar visibilidad a la labor de Plena Inclusión Castilla y León, entidad que trabaja por la inclusión de las personas con discapacidad intelectual y sus familias. Las inscripciones podrán realizarse hasta el 20 de abril a través de la página web de la Fundación Valores, donde también se pueden consultar los detalles de las pruebas.

La participación es gratuita, incluye la camiseta y la bolsa de avituallamiento y da la posibilidad a quien lo desee de dar una aportación a favor de Plena Inclusión (Asprosub Benavente y Fundación Personas de Zamora). De hecho los usuarios de Asprosub Zamora y Benavente colaborarán ayudando a los participantes en las pruebas a lo largo del recorrido.

En la presentación del programa festivo han participado, además del delegado de la Junta en Zamora, Fernando Prada, dirigentes y usuarios de Plena Inclusión, como Felipe Alonso, Isidro Deza, Manuel Valero, Nerea Piorno, Rosa Anido, y los responsables del aspecto deportivo, Gorka Guerra (Rumba Sport), José Luis Peña y Francisco Javier Capote.

Alonso y Valero destacaron la importancia de este tipo de actividades para dar visibilidad y caminar hacia la inclusión de las personas con discapacidad intelectual.

Prada, por su parte puso de relieve la importancia de otros actos del Día de la Comunidad, aunque no se celebren en Zamora, como la entrega de los Premios Castilla y León, que tienen al Ayuntamiento de Benavente como galardonado en el apartado de Tauromaquia y el I Premio a la música folk, del que ha sido acreedor Luis Antonio Pedraza.