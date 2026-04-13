Conciertos en la Raya: Zamora inicia una serie de actividades culturales con Portugal con un recital de música clásica
Dos músicos de amplia trayectoria internacional llevará a cabo un recital el jueves 16 de abril en el Teatro Principal y al día siguiente una clase magistral para alumnos del Conservatorio Miguel Manzano
Zamora comienza una serie de actividades culturales que mira a Portugal.
La primera propuesta corresponde a un recital de música, bautizado como Conciertos en la Raya, lo llevará a cabo dos músicos con amplias trayectorias internacionales Matilde Loureiro, violín, y Jun Bouterey- Ishida, piano.
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Las obras que interpretarán son composiciones de Béla Bartok, George Enescu, Franz Schubert, Gyögy Kurtág y Leos Janácek.
El planteamiento del concierto para por “promocionar el intercambio cultural con Portugal” y con este recital comienza “una serie de actuaciones que pretenden promocionar la ciudad de Zamora, sobre todo, en la línea de actividades musicales con la perspectiva de iniciar proyectos entre varias ciudades de la Raya y el norte de Portugal y Tras os Montes en ciudades como Miranda, Braganza, Miranda de Douro, Amarante o Viseu”, explicó el lunes el concejal de Turismo, Christoph Strieder.
Clase magistral
Además, los músicos llevarán a cabo el viernes, 17 de abril, una clase magistral para alumnos del Conservatorio Profesional Miguel Manzano.
El edil remarcó que el programa elegido “es muy atractivo para los amantes de la música, llamada clásica, y no tenemos muchas oportunidades de gozar y conocer a estos compositores”. Y señaló que el proyecto es “para nosotros muy interesante para promocionar también el turismo de esa zona y que animar un poco más un intercambio entre ciudades que en La Raya actualmente no tenemos mucho contacto, como Amarante, por ejemplo, o la Viseu”.
También adelantó que están en “plena planificación” de actividades de cooperación y aludió a que colaboran con el Festival de Fados, que organiza en julio la Fundación Hispanolusa Rei Afonso Henriques, y “con el Conservatorio de Braganza”
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