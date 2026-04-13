Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Directo del Toro Enmaromado de Benavente.Legionela en la piscina de Los Almendros de ZamoraLas excavaciones en el Castro del VisoLas obras del Parador de Zamora rematan la cúpulaEl surrealista episodio de una funeraria con un finado en Zamora
instagramlinkedin

Conciertos en la Raya: Zamora inicia una serie de actividades culturales con Portugal con un recital de música clásica

Dos músicos de amplia trayectoria internacional llevará a cabo un recital el jueves 16 de abril en el Teatro Principal y al día siguiente una clase magistral para alumnos del Conservatorio Miguel Manzano

El concejal de Turismo durante la rueda de prensa.

El concejal de Turismo durante la rueda de prensa. / JOSE LUIS FERNANDEZ

Natalia Sánchez

Natalia Sánchez

Zamora comienza una serie de actividades culturales que mira a Portugal.

La primera propuesta corresponde a un recital de música, bautizado como Conciertos en la Raya, lo llevará a cabo dos músicos con amplias trayectorias internacionales Matilde Loureiro, violín, y Jun Bouterey- Ishida, piano.

Autores

Las obras que interpretarán son composiciones de Béla Bartok, George Enescu, Franz Schubert, Gyögy Kurtág y Leos Janácek. 

Programa del recital

Programa del recital. / Cedida

El planteamiento del concierto para por “promocionar el intercambio cultural con Portugal” y con este recital comienza “una serie de actuaciones que pretenden promocionar la ciudad de Zamora, sobre todo, en la línea de actividades musicales con la perspectiva de iniciar proyectos entre varias ciudades de la Raya y el norte de Portugal y Tras os Montes en ciudades como Miranda, Braganza, Miranda de Douro, Amarante o Viseu”, explicó el lunes el concejal de Turismo, Christoph Strieder.

Clase magistral

Además, los músicos llevarán a cabo el viernes, 17 de abril, una clase magistral para alumnos del Conservatorio Profesional Miguel Manzano.

El edil remarcó que el programa elegido “es muy atractivo para los amantes de la música, llamada clásica, y no tenemos muchas oportunidades de gozar y conocer a estos compositores”.  Y señaló que el proyecto es “para nosotros muy interesante para promocionar también el turismo de esa zona y que animar un poco más un intercambio entre ciudades que en La Raya actualmente no tenemos mucho contacto, como Amarante, por ejemplo, o la Viseu”.

Noticias relacionadas y más

También adelantó que están en “plena planificación” de actividades de cooperación y aludió a que colaboran con el Festival de Fados, que organiza en julio la Fundación Hispanolusa Rei Afonso Henriques, y “con el Conservatorio de Braganza

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents