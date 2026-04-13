¿Comuniones o mini-bodas? Esto cuesta en Zamora el banquete por comulgar

La Primera Comunión ha dejado de ser una celebración íntima y estrictamente familiar para convertirse en un acontecimiento social de primer orden con presupuestos que rivalizan ya con los de una pequeña boda. Banquetes multitudinarios, cócteles, fotógrafos, photocalls, mesas de dulces o animación infantil forman parte de una oferta cada vez más habitual en unas celebraciones cuyo coste mínimo alcanza los 3.200 euros, pudiendo llegar a más de 15.798 euros como precio máximo, según el informe de la Asociación Española de Consumidores.

La mayor parte del desembolso recae en el banquete, que continúa siendo el principal quebradero de cabeza para las familias. En Zamora, los cubiertos oscilan esta temporada entre los 60 y los 90 euros, todo depende del restaurante, los servicios qué ofrezca y el menú escogido.

Puesta en escena cada vez más similar a la de las bodas, pese al creciente esfuerzo de muchas familias por intentar contener el gasto. "Muchas familias están optando por reducir el banquete principal, que es la parte más cara, y luego ampliar con una merienda o refresco posterior para otros compromisos", comenta el presidente de la Asociación Zamorana de Empresarios de Hostelería (Azehos), Ángel Vicente Martín. Mini-bodas cuyas reservas también se formalizan con mayor antelación.

La mayoría de los establecimientos cierran buena parte de sus fechas entre noviembre y enero, coincidiendo con la comunicación de los calendarios parroquiales. "Lo habitual es reservar antes de Navidad o justo después. Este año algunas fechas se han llenado muy pronto", apunta. Entre las más solicitadas, destaca la jornada antes de La Hiniesta, al ser el lunes 25 de mayo festivo en la capital.

Coste del vestido o el traje

Más allá del banquete, el presupuesto se completa con partidas que elevan notablemente el coste final con vestidos, que de media cuestan 427 euros pero que pueden alcanzar hasta 1.900 euros, y trajes de niño, de entre 110 y 820 euros. Vestuario al que hay que sumar complementos, peluquería, reportajes fotográficos y detalles para invitados.

Elementos que pueden suponer un total de 15.000 euros en los casos más elevados, según el informe. Elevado presupuesto que difiere según el lugar de celebración, lo que favorece a la hostelería local, puesto que muchas familias zamoranas, residentes fuera de la provincia, eligen celebrar aquí la comunión de sus hijos.

La mayoría son zamoranos residentes en ciudades como Madrid o Valladolid que optan por regresar a su tierra natal para una jornada en la que el coste del banquete, la proximidad familiar y la logística influyen cada vez más en la elección del lugar de celebración. "Es algo que estamos notando mucho este año", revela el presidente de Azehos. El motivo principal, reconoce, es económico, aunque también arguyen que se trata de evitar desplazamientos al resto de familiares.

Principales gastos. / L. O. Z.

Magnificación en cuanto a preparativos y presupuesto que no todos comparten. "Se nos ha ido de las manos y los principales culpables somos los padres, dispuestos a pagar menús por 150 euros como si fueran mini-bodas", opina María González, madre de una niña que comulga este año.

Los progenitores opinan

"Hoy apenas hay diferencia entre una boda y una comunión, ya que ofrecen exactamente los mismos servicios y regalos: cócteles, fotografías, viajes, autobuses, photocall, hinchables, barra libre... La reflexión que todos deberíamos hacer es que estamos creando a nuestros hijos necesidades que ellos no nos piden porque, a menudo, una comunión suele ser más cosa de padres, y sus compromisos, que de niños", añade.

Por su parte, Javier Martín, padre de otro de los menores que hará su Primera Comunión en mayo, cuestiona el protagonismo que ha adquirido el componente organizativo frente al religioso. "Muchas son las parroquias que permiten a los padres elegir fecha, lugar y hasta iglesia. El sacramento ha quedado relegado en las comuniones de la nueva era", afirma. En cuanto al encarecimiento de los precios, Ana García, otras de las madres inmersas en la labor de organizar una Comunión, opina que "siempre queda la opción de dar un refresco en el pabellón del pueblo y comulgar con el vestido de la prima. Al final gasta el que quiere, no solo el que puede".

Temporada de comuniones cuyos preparativos comienzan cada vez más pronto y que se ha convertido en un revulsivo para los establecimientos locales, pero un importante esfuerzo económico para muchas familias.