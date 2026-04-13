Bulos y realidades de los incendios y el caso de la Sierra de la Culebra, en unas jornadas en Zamora

Los bulos sobre los incendios forestales frente a las realidades y sus consecuencias o la incidencia del fuego en un paraje como el de la Sierra de la Culebra se abordan este martes y este miércoles en unas jornadas sobre incendios forestales organizadas por Ecologistas Zamora. La cita tendrá lugar a las 19.30 horas, tanto el martes día 14 como el miércoles 15, en el salón de actos de la Alhóndiga y en las dos semanas siguientes se desarrollarán nuevas ponencias los lunes y los martes.

Conocer las causas, debatir y buscar soluciones para reducir la frecuencia y los impactos ambientales, sociales y económicos de los incendios forestales es el objetivo principal que ha llevado a Ecologistas Zamora a organizar esas nuevas jornadas monográficas para las que cuentan con diferentes expertos que aportarán un enfoque multidisciplinar sobre esta temática.

Para Ecologistas Zamora se trata de un problema serio, que cada año preocupa más no solo a los habitantes de las zonas rurales, primeros afectados por el fuego, sino también a quienes tienen la responsabilidad de prevenir y aportar la ayuda necesaria para evitar que sigan quemándose los montes. Inquieta especialmente el modo de prevenir los incendios, que en muchas ocasiones pasa por acabar con la biomasa de los bosques, que en nuestra opinión y la de muchos especialistas resultan esenciales para combatir el cambio climático y las altas temperaturas, además de secuestrar el carbono de la atmósfera.

Los incendios de 2022

Las Jornadas comienzan el martes abordando uno de los puntos más sensibles al fuego de la provincia como es la Sierra de la Culebra. Será el coordinador de Ecologistas Zamora, Julio Fernández Peláez quien intervendrá en primer lugar con su ponencia: "La Sierra de la Culebra antes y después de los incendios de 2022".

Natural de la localidad carballesa de Manzanal de Arriba y buen conocedor de este espacio, Julio Fernández está vinculado al activismo urbanístico y medioambiental desde hace años y en la actualidad compatibiliza su labor de coordinación del colectivo ecologista con su actividad como dramaturgo y creador escénico, así como el de editor de Ediciones Invasoras. Colaborador habitual en medios de comunicación, es autor de varias obras como Paisajes de extinción o Cartas de amor a los árboles, y otras más con los incendios de La Culebra o la transición energética como tema central.

El miércoles, Xabier Vázquez Pumariño defenderá la charla sobre "Bulos y realidades de los incendios forestales".

Biólogo de formación por la Universidad de León, se ha especializado también en temas como el Desarrollo Rural y la Biodiversidad y Conservación del Medio Natural. Su actividad profesional está ligada a la cooperación internacional y a la ecología aplicada trabajando sobre todo como consultor ambiental, especialmente en ornitología y fauna vertebrada, planes de conservación y restauración de ecosistemas.

Divulgador ambiental

Además, Vázquez Pumariño trabaja como divulgador ambiental y escribe regularmente en diferentes medios de comunicación. Desde el 2000 aborda repetidamente las temáticas asociadas a los incendios en Galicia y el Noroeste de la Península. Actualmente, preside el GIA (Grupo Ibérico de Aguiluchos).

Las jornadas continuarán durante los lunes y martes de las dos semanas siguientes y contarán tanto con especialistas encargados en extinción de incendios (un bombero o un ingeniero de Montes vinculado profesionalmente al sector) como con expertos en biodiversidad que han estudiado el impacto de los incendios tanto en la flora y vertebrados como en el agua y los ecosistemas fluviales.