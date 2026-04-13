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Buenos datos en el termómetro de la actividad empresarial: Zamora duplica el número de nuevas sociedades mercantiles y su capital

Las empresas constituidas en febrero ascienden a 26, frente a las 11 de enero y su capital ronda los 426.000 euros frente a los 237.000 de las creadas el primer mes del año

Un hombre solicita información en la Ventanilla Única Empresarial de Zamora.

Un hombre solicita información en la Ventanilla Única Empresarial de Zamora. / V. G. (Archivo)

Alberto Ferreras

Los datos provincializados de sociedades mercantiles que mes a mes elabora el Instituto Nacional de Estadística en base a las anotaciones del Registro Mercantil Central revelan que el último mes del que se han recopilado las cifras fue muy positivo para Zamora. En concreto, los datos de febrero de 2026 difundidos este lunes por el INE ponen de relieve que las sociedades mercantiles constituidas se duplicaron ese mes respecto al de enero y su capital también.

El termómetro de la actividad empresarial que constituye esa estadística pone de relieve que en febrero se crearon 26 sociedades mercantiles que conjuntamente sumaron un capital de 426.000 euros mientras que el mes precedente habían sido 11 las entidades empresariales creadas y su capital había ascendido a 237.000 euros.

En Castilla y León, el aumento del número de sociedades no fue tan significativo, ya que se pasó de 304 en enero a 338 al mes siguiente, pero el capital sí que aumentó, incluso en mayor proporción que en Zamora, al pasar de un desembolso económico de las nuevas empresas de 6,85 millones de euros en enero a 14,79 millones en febrero.

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En el conjunto de España la tendencia fue mucho menos acusada, ya que las nuevas sociedades que en enero se inscribieron en el Registro Mercantil fueron 11.623 y al mes siguiente de 12.684, mientras que el capital disminuyó, ya que ascendió a 659,4 millones de euros en enero y 533,7 millones al mes siguiente.

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