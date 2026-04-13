Los Bloques: una barriada de primera con accesos de tercera

A veces las reivindicaciones de un barrio se entienden mejor sobre el terreno. En los bloques, los vecinos ponen sobre la mesa una idea concreta, la creación de una rotonda que facilite el acceso al barrio y la movilidad diaria.

¿Qué está reclamando la asociación vecinal de Los Bloques?

Natividad González. Desde la Asociación de Vecinos de Los Bloques llevamos más de cuatro años solicitando que se construya una rotonda en la intersección entre la carretera de la Aldehuela y la Barriada de Asturias. Creemos que ayudaría a mejorar la circulación y evitaría recorridos innecesarios e inútiles hasta Ifeza para poder dar la vuelta.

¿Qué problemas concretos genera la situación actual?

N.G. Hay muchas empresas instaladas en el vivero que tampoco tienen opción de retornar hacia la salida de Toro o Valladolid sin tener que venir hasta aquí, meterse por las calles interiores de la barriada, dar la vuelta y volver otra vez a la carretera de Valladolid. Ese es uno de los principales problemas.

Natividad González, presidenta de la Asociación de Vecinos de Los Bloques. / Cedida

¿A quién beneficiaría esa rotonda?

N.G. Beneficiaría no solo a los vecinos del barrio, sino también a todas las personas que vienen desde el otro lado de la autovía y desde los barrios del río y necesitan acudir a los hospitales, al CEI o a otros puntos próximos. Ahora mismo, muchas veces tienen que atravesar toda la ciudad, con todo lo que eso supone en tráfico, semáforos y retrasos, o venir hasta aquí, ir a Ifeza y volver. Por eso creemos que esta actuación es bastante necesaria.

También han mencionado los vecinos la falta de un autobús urbano. ¿Qué relación tiene con esta reivindicación?

N.G. Otra de las cuestiones es que no hay posibilidad de que entre un autobús urbano porque no existe espacio suficiente para que pueda girar por las calles interiores de la barriada y volver a salir hacia la zona de los institutos.

¿Cuánto tiempo llevan reclamándolo?

N.G. En realidad, casi seis años. Se solicitó al Ayuntamiento hace ya tiempo y han ido dando largas. En estos momentos estamos recogiendo firmas. Ya habrá cerca de mil y vamos a ver si entre todos conseguimos que salga adelante, porque además entendemos que pedir una rotonda aquí no es ninguna barbaridad cuando estamos viendo que en la ciudad se han hecho otras, incluso más pequeñas que la que nosotros planteamos.

¿Qué respuesta han recibido por parte del Ayuntamiento?

Sonia Rego. No es solo que nos hayan dado largas, es que directamente no se nos ha contestado. El único conocimiento que tenemos de un informe de la Policía Municipal favorable a esta obra fue porque un concejal lo comentó ante los medios de comunicación, no porque nos haya llegado una respuesta oficial a nosotros, que somos los interlocutores entre los vecinos y el Ayuntamiento.

Sonia Rego, vicepresidenta de la Asociación de Vecinos de Los Bloques en la Iglesia de San Lorenzo en las fiestas del barrio. / Cedida

¿Existe entonces algún proyecto concreto para esa rotonda?

S.R. Por lo que nosotros sabemos, no. No hay un estudio de Urbanismo u Obras, no hay proyecto, no hay planos y no hay una cuantificación del coste. Por eso sospechamos que pudo quedarse en un anuncio sin recorrido. Hemos hecho nuestro trabajo interno y sabemos que esos estudios, que serían los que realmente darían seguridad de que la rotonda se va a construir, no están hechos.

¿Por qué consideran tan necesaria esta infraestructura?

S.R. Porque vemos cada día situaciones que lo justifican. Cuando el Merenduero está abierto, por ejemplo, se producen muchas infracciones, porque quien sale de esa zona de aparcamiento municipal solo tiene como opción irse hasta Ifeza y regresar en esa rotonda, lo que supone casi un kilómetro. Si estamos apostando por una ciudad sin humos, no tiene sentido obligar a los vehículos a recorrer dos kilómetros extra cuando aquí hay un espacio de cuatro carriles y aceras amplias en el que técnicamente parece viable construir una rotonda.

¿Temen que esta petición se vea como “una rotonda más” en una ciudad en la que ya se están haciendo muchas?

N.G. Nosotros hemos intentado explicar bien los motivos a través de Facebook, notas de prensa y los medios de comunicación. No es algo que quiera la asociación porque sí; nosotros somos intermediarios de lo que los vecinos necesitan en su día a día. Fueron ellos quienes nos pidieron ayuda para que esta demanda se dinamizara y se agilizara, y nosotros estamos tratando de dársela.

¿Con qué apoyos cuentan ahora mismo?

S.R. Ahora mismo la Asociación de Vecinos de Los Bloques forma parte de la Asamblea Vecinal de Zamora y además contamos ya con el apoyo de Faveza. Eso significa que en todas las asociaciones vecinales de Zamora se puede firmar para respaldar la necesidad de esta rotonda en la barriada de Asturias. Ya no es solo una reivindicación de Los Bloques o de los barrios que formamos parte de la asamblea vecinal; entendemos que esta petición beneficia a toda la ciudad.

Defienden, por tanto, que no se trata solo de una mejora para Los Bloques.

N.G. Exactamente. Las infraestructuras y las obras de modernización de la ciudad se han presentado muchas veces bajo la idea de “humanización” de Zamora. Pues esto también es Zamora. Estamos en un barrio un poco a las afueras, no en el centro, pero los barrios también sostenemos buena parte del dinamismo y del funcionamiento de la ciudad. Por eso creemos que también deben estar bien comunicados entre sí.

¿También piensan en quienes llegan desde otros municipios?

S.R. Claro. Hablamos de personas que vienen de Villaralbo, Moraleja, Arcenillas y otros pueblos. Cuando llegan a Zamora y quieren acceder con cierta rapidez a la zona de hospitales, prácticamente no les queda otra que entrar por Cardenal Cisneros. Hay que tener en cuenta que Los Bloques es el barrio con más servicios para toda la provincia, porque aquí están los dos hospitales, el campus, los institutos y el CEI. Prestamos servicios a mucha gente y, sin embargo, sentimos que somos de los barrios menos atendidos.

¿Se sienten poco escuchadas por parte de la ciudad?

N.G. Sí, esa es la sensación. Parece que estamos en las afueras y que no existimos, pero formamos parte de Zamora. Además, Los Bloques es un barrio muy amplio.

¿Cómo definirían el peso de Los Bloques dentro de la ciudad?

S.R. Es el barrio con más población censada. Su demarcación estatutaria va desde Cardenal Cisneros hasta el Alto de los Curas, incluyendo la carretera de la Aldehuela y Príncipe de Asturias. Y no solo eso: también tiene mucha población itinerante, personas mayores que pasan aquí el invierno aunque sigan censadas en sus pueblos, y también mucha población estudiantil por la proximidad del campus y los pisos de alquiler. Durante más de nueve meses al año, aquí vive muchísima gente.

¿Ese movimiento diario también refuerza su petición?

N.G. Sin duda. Hay un flujo continuo de vehículos de personas que vienen desde los pueblos a los hospitales, al Clínico o a otras instalaciones y que muchas veces tienen que aparcar en esta zona. Todo eso podría agilizarse muchísimo con una mejor conexión. Por eso estamos tan implicadas en esta reivindicación: porque estamos convencidas de que beneficiaría no solo al barrio, ni solo a Los Bloques, sino a toda la ciudad.

Para terminar, ¿qué le piden al Ayuntamiento?

N.G. Que nos escuche y que nos atienda. Los barrios también formamos parte de la ciudad y creemos que esta rotonda es una necesidad real, no un capricho.