De la tortura del pato a la del sueño o la de los glúteos de "Billy el Niño", el zamorano Miguel Ángel Gómez "Gus", represaliado franquista, confiesa: "El trauma nunca se pasa, te deshumanizan"

¿Qué le diría a los jóvenes de hoy que escuchan en redes los mensajes que blanquean el franquismo y lo quieren poner de moda al albur del auge de los partidos de ultraderecha?

Que están mal informados. Hay ignorancia y un desconocimiento de lo que fue la dictadura franquista porque, si vuelve un régimen de esa naturaleza, van a perder todas las libertades y todos los derechos democráticos, incluso los que tienen hoy en día, por muy limitados que estén. Creo que es una consecuencia de que en la Transición no se condenó como debió hacerse al franquismo, sino que se le aplicó una ley de amnistía para todos sus crímenes. Ni siquiera en la enseñanza se explicó un poco en qué consistió toda la represión que hubo y la falta de libertades y de derechos durante la dictadura. Eso es porque la democracia que vino después de la dictadura fue una democracia pactada con el propio franquismo, con la monarquía que había sido heredera del franquismo y con el aparato de la dictadura, que quedó intacto. Además, se impuso un olvido de todo lo que había sido la dictadura, con lo que hay, sobre todo, es un desconocimiento. También hay actualmente una manipulación hacia esa juventud a la que le están diciendo que todos los problemas que hay actualmente se solucionan con autoritarismo y con represión.

Cuéntenos su caso, ¿cómo un zamorano como usted comenzó esa lucha por las libertades y cómo sintió desde el primer momento la represión franquista?

Yo me incorporé a la lucha contra la dictadura en la universidad, en los años 70, que fui a estudiar Políticas a la Universidad de Madrid, y entonces allí me di cuenta que la policía estaba ocupando las facultades, había cuartelillos de policía dentro de la universidad y una falta total de libertad, represión hacia todo lo que fuera crítica, cuestionamiento de derechos y reivindicación de derechos democráticos. Es cuando me di cuenta que había que acabar con ese régimen, y que la única manera era movilizándose y luchando contra él.

En una de esas movilizaciones vino su primera detención y las primeras palizas en el año 1971.

Sí, en diciembre del año 71, poco después de una jornada de lucha en el campus universitario de todas las facultades reivindicando que la policía se fuera de la universidad. Había un policía secreta infiltrado en mi curso y me denunció como participante en esa movilización. Me detuvieron en la pensión en la que vivía y me llevaron a la Dirección General de Seguridad. Me acusaron de desórdenes y de atentado contra la policía. Fue la primera vez que fui detenido y que ingresé en los calabozos, aunque salí en libertad provisional.

Hay ignorancia sobre el franquismo y manipulación al decir a los jóvenes que los problemas se solucionan con autoritarismo

Y dos años después fue detenido y le mandaron a prisión...

Sí, para entonces ya me había metido más a fondo en la lucha contra la dictadura. Después de unas movilizaciones que hubo en el primero de mayo del 73, en las que murió un miembro de la Brigada Política Social, hubo unas redadas masivas, detuvieron a un compañero al que torturaron, concretamente le colgaron desde el hueco de la escalera de la Dirección General de Seguridad y se vio obligado a cantar. Luego, en una cita que yo tenía con su mujer para interesarme por su situación, me detuvieron cinco policías, intenté escapar, pero me cogieron en las proximidades. Entonces me dieron, ya de entrada, un palizón allí en plena calle, me metieron esposado en el maletero del coche policial y me trasladaron a la Dirección General de Seguridad. En esa detención es donde sufrí más torturas, durante siete días, por, entre otros, el policía que apodaban Billy el Niño.

«Gus», en el reconocimiento recibido en la Diputación de La Coruña. | L. O. C.

¿Qué sentimientos le despierta saber que el policía apodado Billy el Niño nunca fue juzgado por todas aquellas torturas que practicó?

Es una pena que escapara de la justicia porque era un torturador sádico que disfrutaba haciendo ese trabajo. En mi caso, él entró en la oficina en la que me estaban torturando e interrogando acompañado de otros policías con las pistolas apuntándome y diciendo que me iban a matar. Me agarraron y él me dio la mayor paliza que yo he recibido en mi vida. Dándome con la porra en los glúteos con una fuerza y un sadismo brutal. Creía que me iba a matar. Fue un momento de shock enorme, yo no podía aguantar más y le dije que parase, que hablaría, pero él siguió hasta que me dejó como derrotado y se marchó a otros despachos para seguir con otros detenidos. Luego yo me recuperé y, afortunadamente, no crucé la línea roja porque cuando estaban metido en la lucha a ese nivel tu mayor miedo no era que te torturaran, sino que a través de la tortura delataras a otros compañeros y dieras información de tu organización. Al final yo no lo hice, pero me quedé completamente roto porque en la tortura te deshumanizan de tal manera que llega un momento ya no te sientes persona, te humillan y te degradan de tal manera que quedas en una situación que pierdes la dignidad humana y el sentimiento de ser humano. Es terrible, porque eso es un trauma que no se pasa nunca. Yo, a pesar de los años que han transcurrido, pues sigo afectado por ese maltrato.

¿Qué torturas sufrió aquellos siete días?

Me aplicaron la tortura del pato, que consiste en hacerte caminar de rodillas esposado con los brazos debajo de las piernas durante largo rato. Es agotador, te deja completamente agotado, porque te mantienen mucho tiempo en esa situación. Después me torturaban golpeándome con porras en la planta de los pies, bastante tiempo, hasta que llegaba un momento que los pies se inflamaban y tenían una sensibilidad insoportable al dolor. También la de los glúteos, que te dejaba un dolor insoportable hasta el punto de no poder estar de pie ni sentado. Además, me aplicaban la tortura del quirófano, en la que te suben a una mesa, con medio cuerpo fuera, y mientras unos policías te agarran de las piernas, otro te golpea fuertemente en el pecho, repetidamente para que pierdas la respiración. Entonces sientes que vas a tener un ataque cardiovascular, que vas a sufrir un infarto. También me aplicaron la tortura del sueño, que es que esposado a un radiador te obligan a estar de pie sin poder apoyarte en la pared, y así te tienen horas y horas, vigilado por un policía, sin poder descansar en ningún momento.

A los presos políticos nos quitaron los antecedentes, pero nadie nos pidió perdón y nos privaron de la reparación

¿Y tras esos siete días de infierno, a la cárcel?

En la declaración reconocí pertenecer, como militante de base y participante en sus actividades, a la Liga Comunitaria Revolucionaria, que era una de las organizaciones que luchábamos contra la dictadura. Después de esa detención, me procesaron por el tribunal militar, me acusaron de terrorismo y estuve tres años en la cárcel. Al entrar en Carabanchel primero estuve en la Enfermería durante 15 días, curándome de las lesiones de las torturas. Después me trasladaron al reformatorio, que era el lugar para los menores de 21 años. Yo entonces tenía 19 y me hicieron pasar por ese lugar terrible porque estaba en manos de los líderes de las bandas juveniles de Madrid y había situaciones muy peligrosas y violentas. Unos meses después me trasladaron a la quinta galería, de presos comunes, y después a la séptima, que era de máxima seguridad, donde recluían a los reincidentes y a los presos supuestamente más peligrosos. Ahí el régimen era extremadamente duro. Por las noches torturaban a algunos presos y oías gritos. En esa galería el régimen consistía en estar todo el día en el patio, desde después de desayunar hasta la hora de acostarte. Se hacía desolador, paseando para arriba y para abajo en condiciones bastante malas. Después, ya en el año 74, me pasaron a la tercera galería donde estaban los presos políticos y había unas condiciones de vida más dignas.

¿Estuvo en más prisiones?

Sí, tras el juicio de la segunda detención me clasificaron en primer grado y me trasladaron a la cárcel de Segovia. Allí estaban la mayoría de los presos de ETA. Como no me escapé en la famosa "Fuga de Segovia" me enviaron a la cárcel de Zamora, a la que nos trasladaron a los que no nos habíamos fugado. Ahí volvimos a perder todas las condiciones dignas de vida que también había en Segovia. Finalmente, a los 22 años quedé en libertad.

El policía "Billy el Niño" me dio la mayor paliza de mi vida

Ya en democracia, ¿a los presos políticos les han hecho algún tipo de reconocimiento institucional y reparación moral por lo ocurrido?

No, quedamos en el olvido. Es cierto que nos quitaron los antecedentes penales, pero no nos hicieron ningún reconocimiento ni nadie nos pidió perdón. Fuimos olvidados por completo y privados del acceso a la reparación, después de haberse alterado de una manera muy grande nuestra vida personal. Sobre todo esa edad. A mi me expulsaron de la universidad, tuve que buscar un empleo y encima, cuando hice la mili, en el 78, en el Ejército me siguieron tratando como si fuera un delincuente, como si fuera un rojo. Fui acosado y sometido a castigos e insultos. Nadie en el nuevo régimen democrático que salió de la Transición nos hizo el menor reconocimiento, ni reparación, ni nada.

¿Tampoco hubo ningún castigo para Juan Antonio González Pacheco, alias "Billy el Niño"?

No, eso que yo fui una de las trece personas por las que una jueza argentina solicitó una orden de detención internacional y al Estado español una orden de extradición por sus torturas. El Estado español no quiso acatar esa orden. Es decir, incumplió su deber con el derecho internacional y los derechos humanos.

¿Además de la represión que sufrió usted, a su abuelo, que era de Villacampo, también estuvieron a punto de fusilarlo en el 36?

Sí, lo pasearon en julio del 36. Estaban haciendo limpieza social por los pueblos y se lo llevaron tal a Zamora para fusilarlo. Cuando estaba en el paredón, uno de los falangistas admitió que era el único herrero que había en Villalcampo y si lo mataban, se iban a quedar sin herrero, por lo que se salvó y tuvo que regresar andando a su casa.