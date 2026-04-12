Tortilla, embutidos, sol a ratos y fiesta romera: la cita con Valderrey no defrauda en Zamora

Con el sol asomando de forma intermitente, unas temperaturas agradables para ir con manga larga, de unos quince grados centígrados, y el ambiente festivo de todos los años se ha desarrollado este domingo la tradicional romería del Cristo de Valderrey. La que es la primera cita romera del calendario festivo de la capital ha congregado un año más a cientos de personsa, la mayoría provistos de la tortilla, los embutidos y otras viandas de las que disfrutar en la campa junto a la ermita.

La consolidación de esta romería, no solo como la priemra, sino también como una de las más populares de Zamora, se pone de relieve también por los datos de la cofradía organizadora. En la actualidad, rondan el medio millar de romeros con medalla de la cofradía, hombres y mujeres, un número que no solo se mantiene, sino que incluso se incrementa ligeramente. Este año se han registrqaedo cuatro bajas por fallecimiento, pero también doce nuevas altas, según ha indicado el presidnete, Antonio Martín Alén. Tradicionalemtne, es una cofradía de gloria a la que están vinculadas distintas generaciones de las mismas familia y que además tiene abiertas las inscripciones todo el año, lo que contribuye al relevo generacional y el mantenimiento de la tradición.

Pero no solo romeros con la medalla morada, en la celebración también se han dado cita cientos de zamoranos que han disfrutado de la comida campestre o de las populares casetas de hostelería, con la del barrio de San José Obrero como la más tradicional.

También han estado presentes autoridades como el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Zamora, David Gago; o el vicepresidente primero de la Diputación de Zamora, Víctor López de la Parte. Esta romería tradicional de origen agrario que sirve para pedir lluvia para los campos y cuyos orígenes se remontan al siglo XIV tuvo su momento culmen a la una del mediodía de este domingo, con la misa campera en el exterior de la ermita y la posterior bendición de los campos.

Horas antes, la procesión romera se había iniciado a primera hora de la mañana en la iglesia del Espíritu Santo, desde donde se traslada al Cristo de Valderrey hasta la ermita. Una vez allí la celebración ha continuado hasta que sobre la una y media de la tarde el párroco ha bendecido los campos para pedir un año de lluvias que traiga buenas cosechas, como manda la tradición y como este año ha llegado por adelantado con las lluvias de otoño. Luego llegó el tiempo de la música y los bailes tradicionales antes de la comida.

Origen y refundación

Antonio Martín Alén, ha explicado que existen documentos históricos que ya atestiguan la existencia de esa cofradía en el siglo XIV, aunque luego pasó por diferentes etapas de declive y fue en el año 1864 cuando se refundó por última vez. El Cristo de Valderrey, que destaca por el paño rojo que lleva a la cintura y por su mano derecha, en posición de bendición de los campos, es una talla de autor desconocido con la que la cofradía procesiona desde su refundación en el siglo XIX y que originariamente formó parte de un conjunto con San Juan y la Virgen, cuyas tallas se exponen ahora en el Museo Gótico de Barcelona, según ha detallado el presidente de la cofradía.

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Quedada de Holy Cards

Este año, a la animación de las casetas de hostelería y los puestos de venta de las denominadas rosquillas de aire, típicas de esta celebración, se ha sumado desde el mediodía hasta las dos de la tarde una quedada de Holy Cards para que los afionados a los nuevos cromos tipo carta de la Semana Santa de Zamora pudieran intercambiarlos, de cara a completar su álbum. Como en la primera "Holyquedada" hubo traspaso de cromos, sorteo de calcetines cofrade y otros regalos, y también hubo quien hecho de menos en la colección un anexo para los cristos y vírgenes de romerías y cofradías de Gloria. Si existiera, el del Cristo de Valderrey sería este domingo el cromo más demandado.