Tecozam representará a Zamora en los Premios CEX 2026 por su excelencia empresarial

Tecozam y Repuestos Sáenz representarán a Castilla y León en los Premios CEX 2026, después de que el jurado autonómico haya elegido por unanimidad a ambas empresas como las candidaturas mejor valoradas de esta edición. Grupo Tecozam, con sede en Zamora, y Repuestos Sáenz, de Valladolid, acudirán así a la fase nacional de unos galardones convocados por la Asociación de Centros Promotores de la Excelencia, de la que el Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECYL) es socio fundador.

La decisión del jurado

La elección se ha realizado atendiendo a criterios como el grado de novedad de las propuestas, su coherencia con la estrategia empresarial, los resultados obtenidos, el impacto en los distintos grupos de interés y su capacidad de transferencia tanto interna como externa. El jurado ha subrayado, además, la solidez de las candidaturas y el valor de las buenas prácticas presentadas.

El relevo generacional, en el centro

La edición de 2026 de los Premios CEX pone el foco en la gestión del relevo en las organizaciones. En esta convocatoria se han presentado diez candidaturas procedentes de distintos puntos de Castilla y León y vinculadas a sectores tan diversos como el sanitario, el medio rural, el marketing, la restauración, el tecnológico o el agroalimentario. Todas ellas han girado en torno a cuestiones como la continuidad del talento, la transmisión del conocimiento, la sostenibilidad organizativa y el arraigo territorial.

El jurado ha destacado la calidad de todas las propuestas concurridas, así como su diversidad y singularidad, tanto por su procedencia y dimensión como por los enfoques adoptados. También ha puesto en valor el compromiso de las organizaciones con la innovación en la gestión del traspaso de conocimiento entre generaciones.

La fase final, en mayo

Grupo Tecozam y Repuestos Sáenz defenderán ahora la candidatura de Castilla y León en la fase nacional de los Premios CEX. El fallo del jurado se dará a conocer el próximo 22 de mayo, tras la exposición pública de las empresas finalistas en una gala que se celebrará en Palma de Mallorca.

Un jurado ligado al ámbito empresarial y académico

La comisión evaluadora ha estado presidida por el director general del ICECYL, Augusto Cobos Pérez, y ha contado con la participación de Isabel Prieto Pastor, profesora titular de Organización de Empresas de la Universidad de Valladolid; María Ángeles Hidalgo, secretaria general del Consejo Regional de Cámaras de Castilla y León; José Julián Nieto, director de Adecco en Castilla y León, Galicia y Asturias; Alberto Cagigas Pérez, director de Castilla y León Económica; Asier Saiz Rojo, director de ITAGRA; y Carmen Verdejo Rebollo, directora del Departamento de Innovación y Emprendimiento del ICECYL.

Una red por la excelencia

ICECYL ha participado en todas las ediciones de estos premios, convocándolos a nivel autonómico, aportando candidaturas y colaborando en su evaluación. La asociación CEX, constituida en 2006, agrupa a diferentes organismos de promoción económica de varias comunidades autónomas con el objetivo de impulsar de forma coordinada la cultura de la innovación y la excelencia en la gestión empresarial.