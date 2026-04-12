"La duda de Santo Tomás" es obra del expresionista alemán Emil Nolde (1867-1956.) Sus cuadros son inconfundibles, dibujados con una simplicidad casi infantil, colores vivos, grandes trazos llenos de fuerza y rostros aturdidos simulando máscaras.

La escena bíblica corresponde al evangelio de hoy (Jn 20,19-31) en la que Jesús se aparece a sus discípulos en ausencia de Tomás. Y ¿Por qué no estaba Tomás con ellos?, se pregunta el escritor y filósofo francés Fabrice Hadjadj en su libro Resurrección. Su respuesta es: "No estaba porque preferiría estar muerto…".

Para corroborar esta hipótesis, Fabrice Hadjadj nos traslada a dos momentos anteriores relatados también por Juan (Jn 11,16) y (Jn 14, 4-6) y nos acerca a la figura de un Tomás valeroso que, mientras los diez continúan encerrados por miedo a los judíos, se pasea a cara descubierta buscando morir como su maestro. Por eso, cuando sus compañeros le dicen que han visto al Señor, le domina el desconcierto, pues él ha comprobado el sufrimiento de Jesús, las llagas, el horror y no puede creer que todo quede olvidado, un happy end como si no hubiera existido una tragedia y todo hubiese sido una farsa. Y concluye: "La incredulidad de Tomás corresponde al rechazo de la gloria sin cruz".

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Ocho días más tarde, pudo comprobar sus heridas, y de su boca salió la más bella expresión de fe dicha hasta entonces: ¡Señor mío y Dios mío! Quizá fue el primero en darse cuenta de que la verdad de la resurrección va siempre unida a la verdad de la cruz.