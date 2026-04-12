La Oficina de Relevo Generacional da vida a más de 50 negocios en un año en Zamora

Lleva poco más de un año en funcionamiento y la Oficina de Relevo Generacional impulsada por la Concejalía de Promoción Económica del Ayuntamiento de Zamora hace un balance positivo de su actividad. Le avalan los números.

Desde que se puso en marcha, su mediación ha evitado el cierre de más de medio centenar de negocios y ha trabajado para ello de forma directa en su primer año con 104 personas, tanto interesados en ponerse al frente de una empresa como los que buscaban alguien que se hiciera cargo del negocio que habían dirigido durante años para que no muriera con su jubilación. Junto a la oficina se ha puesto en marcha el proyecto Zamora Colabora y ambos han constituido "una herramienta que busca la dinamización del comercio local y la cohesión empresarial del tejido económico de la ciudad", explica el edil del área, David Gago.

La idea de la oficina, que luego han replicado otras administraciones y organizaciones empresariales, partió de una realidad que era necesario cambiar, al ver que había negocios sostenibles y viables económicamente que cerraban porque no encontraban a personas que encajaran con ese perfil o quisieran arriesgar, apunta Gago, que más allá de los números del balance del primer año, prefiere fijarse en los éxitos empresariales conseguidos, ya que "aunque hubieran sido tres o cuatro los que no hubieran cerrado la trapa, ya nos valdría para seguir avanzando".

Montse Lorenzo atiende a una usuaria de la Oficina de Relevo Generacional. / José Luis Fernández

La oficina y su responsable, Montse Lorenzo, no se limita a hacer de mediadora, sino que adopta un papel proactivo y, ante cualquier noticia o anuncio por redes sociales sobre una liquidación por jubilación, se pone en contacto con ese empresario para interesarse por los planes que tiene para el negocio y, en el caso de que no tuviese relevo, se inicia la mediación.

A los nuevos emprendedores se les asesora también sobre trámites administrativos o ayudas a las que pueden optar, tanto las municipales como las de otras Administraciones. Los sectores en los que más relevos se han dado en este primer año han sido los de la hostelería y el comercio. Bares conocidos como el Estudio 2 en Príncipe de Asturias, el Tragos en Los Bloques, la cafetería León Felipe junto a Nuevos Ministerios, el bar Dativo en San Pablo, el Tívoli junto a las oficinas de Empleo o el antiguo bar Colón ahora llamado cafetería Sandra son solo algunos de los negocios de hostelería que han cambiado de manos con apoyo de esa oficina municipal.

Asesoramiento en la Oficina de Relevo Generacional, en las instalaciones del Centro de Información Juvenil. | JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

También hay varios quioscos, un taller de electricidad, otro de soldadura, uno mecánico, dos talleres de joyería, tiendas, dos clínicas de fisioterapia, academias, negocios de tecnología o turismo que se han mantenido gracias a la iniciativa.

De la frutería de San Torcuato al quiosco de Balborraz

Además de intermediar para facilitar la continuidad de negocios en traspaso por jubilación, desde la oficina municipal también han ayudado en el último año a abrir una veintena de comercios en locales que antes se encontraban con la trapa bajada.

En algunos casos se ha hecho además trabajando con colectivos que tienen una mayor dificultad para emprender, como el de las personas migrantes, que por lo general tienen un menor conocimiento de la normativa y los trámites necesarios para llevar del papel a la realidad su idea de negocio.

Ha sido el caso, por ejemplo, de la frutería de Abdul, en la calle San Torcuato, o del quiosco de la calle Balborraz, negocios que se han puesto en marcha bajo la tutela de la oficina de relevo generacional y que han permitido ampliar la oferta existente en la zona centro, a la vez que generar empleo.

Actualmente, hay 19 traspasos en cartera y 24 emprendedores

En la actualidad, la Oficina de Relevo Generacional tiene un listado de 24 personas interesadas en el emprendimiento que están abiertas a coger el traspaso de un negocio en funcionamiento en la ciudad. Igualmente, hay en lista 19 negocios que llegada la edad de jubilación de sus responsables, están interesados en recibir el relevo. Un tercer listado de la oficina agrupa a los locales comerciales que actualmente se encuentran cerrados y que quieren captar algún emprendedor para volver a tener vida.

Desde la oficina, desarrollan no solo el papel de poner en contacto a unos y otros, sino que además también median para que el traspaso llegue a buen fin y el precio sea razonable. Lo importante es que la trapa vuelva a subirse.