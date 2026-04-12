Leticia García: "Las empresas necesitan talento para crecer"

"Gracias a jornadas como la de hoy, podemos comprobar que en Zamora se crece, se produce, se transforma, se innova, se exporta y se genera empleo y bienestar", enumeró la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, tras escuchar las experiencias de las cuatro empresas que colaboraban en esta tercera edición del evento "La Zamora que funciona", organizado por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.

Todo un aprendizaje para los jóvenes participantes, a los que García invitó a quedarse en Zamora, "porque las empresas necesitan de vuestro talento para seguir creciendo", justificó. Un mensaje que rechaza el pensamiento de que en esta provincia no hay oportunidades. "Haced caso a lo que habéis escuchado, porque Zamora tiene presente, tiene futuro, tiene un tejido empresarial muy importante, con sectores que están dibujando nuestra economía y cuenta, además, con recursos para seguir creciendo", aseguró, apoyándose con datos, entre los que destacan que, en los últimos cuatro años, se han creado 3.400 empleos nuevos "bajando la tasa del desempleo en un 13% y con más de 1.400 empresas en activo", detalló la responsable de la Junta.

De realidades habló el presidente de la Diputación Provincial de Zamora, Javier Faúndez, destacando que este encuentro de "Razones para quedarnos" no habla "de promesas, sino de proyectos que están ya instalados en la provincia, en marcha, gracias a personas que se levantan cada día asentar el presente y construir un futuro". Un futuro del que pronto podrán ser partícipes activos los jóvenes que estaban entre el público. "Ahora estáis en plena formación, pero ya en esta etapa de vuestra vida habéis podido comprobar que en esta provincia se puede vivir, emprender un proyecto y hacerlo con calidad, sin necesidad de irse fuera", subrayó.

Y es que, para Faúndez, "Zamora es un lugar donde se puede vivir bien, se puede trabajar y se puede construir", un mensaje anclado en todos los ejemplos de empresas vistos durante la jornada. "No estamos hablando de una fantasía, ni de hipótesis, sino de estos miembros concretos que suman empresarios y emprendedores responsables de esta provincia", a los que la Diputación Provincial les tiende la mano, junto al resto de las instituciones. "Entre todos, tenemos que crear esos mecanismos y sinergias para que la provincia siga creciendo", consideró.

Por último, en representación de la Universidad de Salamanca, Matilde Olarte, vicerrectora de Cultura, Patrimonio, Sostenibilidad y Desarrollo de Campus, enumeró la riqueza y variedad de grados que se pueden estudiar en el Campus de Zamora. Desde ingenierías hasta Educación, pasando por Enfermería y Relaciones Laborales, a lo que hay que sumar los tres másteres que se ofrecerán a partir del próximo curso, sobre Ingeniería Mecatrónica, Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial aplicada a la Ingeniería y Dirección y Gestión de Proyectos. Una oferta que, según adelantó, podría aumentarse si la demanda así lo solicita, incluyendo cursos en colaboración con instituciones internacionales. "Además, la ilusión del actual equipo del rector es poder implantar en Zamora el grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte", anunció.

Con toda esta oferta, Olarte se dirigió a los alumnos presentes para instarles a que, antes de irse "sin más" fuera, se informen de toda la oferta que tienen en una ciudad, la suya, donde la calidad de vida es una baza "a tener muy en cuenta", observó.

Noticias relacionadas

Comprometida con la educación pública, la vicerrectora aseguró que en el campus zamorano "uno se prepara, se forma y se dispone también a poder participar en proyectos europeos, proyectos internacional verdaderamente interesantes". Una oportunidad que ya tienen los cerca de dos mil alumnos que estudian en estas aulas, a los que, además, se les ofrecen una prácticas muy interesantes, gracias a la buena relación que la Universidad de Salamanca mantiene con las empresas del territorio, sin olvidar, por último, el alto grado de empleabilidad de las carreras ofertadas, lo que pone el broche de oro a unos estudios de calidad en un lugar privilegiado. n