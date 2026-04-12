La Junta impulsa el desarrollo de los caminos de Santiago en Zamora de cara al año Jacobeo 2027

El desarrollo del Plan Director elaborado por la Junta para los 16 caminos de Santiago existentes, además del más famoso, el Francés, cuatro de ellos en la provincia de Zamora, es la principal estrategia de la Junta en torno a estas rutas. El director general de Turismo, Ángel González señalo dos líneas concretas de actuación en estas vías que en 2027 afrontan su próximo año Jacobeo: el apoyo a las entidades locales para mejorar infraestructuras como los albergues y la señalización de estas rutas, los caminos históricos, como los tres de Zamora, que son la Vía de la Plata, el Mozárabe-Sanabrés y el Portugués, y los tradicionales, que incluyen el de Levante y Sureste, con un ramal que parte de Medina hacia Toro y Zamora y otro hacia Tordesillas, Villalpando y Benavente, en ambos casos para unirse a la Vía de la Plata.

Caminos de Santiago que atraviesan la provincia de Zamora / JCyL

La más importante de las rutas jacobeas de la provincia es la Vía de la Plata, de época romana, que se utilizó también como camino hacia Santiago de Compostela. Discurre por Salamanca, Zamora y en la provincia de León, se une al Camino Francés. Destacan los restos de calzadas y miliarios romanos. La Junta ha prometido la declaración como bien de interés cultural, algo que ocurrirá "en breve" como señaló el director general de Turismo, quien destacó la importancia de mantener el sentido de "espiritualidad" de estas rutas, ya que es el que les da el valor intrínseco.

Por supuesto, es importante mantener los caminos e infraestructuras en buen estado aunque en este sentido reconoció que nunca se va a poder evitar que existan deficiencias.

Escombrera

Una de ellas la denunciaba una lectora de este diario, por la escombrera ilegal formada junto al camino a la salida de Zamora capital hacia Roales.

La Vía de la Plata entra en Zamora desde Salamanca por Cubo del Vino y Zamora. De ahí parte hacia Roales, Montamarta, Fontanillas de Castro y Riego del Camino, Granja de Moreruela y otras localidades hasta Benavente y seguir hacia León, donde entra por Maire de Castroponce.

El Camino Portugués de la Vía de la Plata es una de las variantes de la Vía de la Plata que inicia su camino en Zamora capital y se adentra en tierras portuguesas para continuar hacia Galicia. Discurre por la zona noroeste de la provincia de Zamora a través de las comarcas de Alba y Aliste. Pasa por ejemplo, por El Campillo y Alcañices antes de entrar en Portugal por la localidad de San Martín del Pedroso.

El Camino Mozárabe Sanabrés es otra variante de la Vía de la Plata que discurre también por la provincia de Zamora, en la cara norte de la Sierra de la Culebra, por el Valle del Tera y las comarcas de la Carballeda y Sanabria. Se separa de la Vía de la Plata en Granja de Moreruela y sigue por Tábara hacia Mombuey, Puebla de Sanabria y entrar en Galicia por Lubián.

Si los tres anteriores se consideran caminos históricos, el cuarto sería tradicional. El Camino de Levante y Sureste es una ruta que une el Mediterráneo con Santiago de Compostela a través de las provincias de Ávila y Valladolid, y entra en la provincia de Zamora por dos variantes: la de Levante más al sur, que llega a la capital y la Sureste algo más al norte.n