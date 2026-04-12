Empresas y universidad se unen en Zamora para retener el talento joven y ofrecer oportunidades laborales

"Nosotros somos los motores del futuro, pero necesitamos un estímulo como vuestra experiencia para aprender que nuestro destino laboral no tiene por qué estar fuera de aquí, sino que los sueños también se pueden cumplir en esta tierra si sabemos qué camino tomar". La reflexión de una de las jóvenes espectadoras del evento "Razones para quedarnos", organizado por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, es el mejor resumen de una jornada que unió a empresas y universidad para mostrar a los estudiantes de Bachillerato que se puede aspirar a una vida profesional y laboral sin cruzar fronteras, con todas las garantías y con posibilidades de promoción.

Las butacas del Teatro Elvira Fernández estaban llenas de jóvenes estudiantes de los institutos zamoranos Maestro Haedo, Claudio Moyano y Alfonso IX, además del colegio Corazón de María, que escucharon en primera persona las experiencias de empresas como Veolia, Quesos El Pastor, Freigel o Caja Rural en la provincia.

Representantes de la Administración y de las empresas en un momento del evento. / Alba Prieto

Sorprendida se quedó la mayoría al saber que parte de su comida favorita —desde nuggets de pollo hasta hamburguesas o aros de cebolla— se elabora a pocos kilómetros de sus casas, en la fábrica que Freigel tiene en Roales del Pan. Este y otros secretos se los reveló el director de la planta, José Alfonso Herrero, quien está al frente de una fábrica de 70.000 metros cuadrados donde se elaboran cada día platos preparados ultracongelados y aperitivos. Una labor en la que cada año se sigue innovando. "Ahora mismo, tenemos un equipo trabajando ya en el desarrollo de los productos del próximo año, porque es muy importante mirar hacia el futuro", señaló.

Referente en Europa

Y ese futuro pasa también por ampliar las instalaciones, lo que les facilitará pasar de elaborar 22 millones de kilos de productos año a cuarenta millones. "Queremos convertirnos en una fábrica referente en Europa", anunció.

Herrero destacó que el principal activo que tiene toda empresa, también Freigel, son las personas, incidiendo en que en firmas como esta se necesitan todo tipo de perfiles profesionales, por lo que cualquier formación, desde estudios de FP Básica hasta un grado universitario, puede abrir las puertas a esta gran empresa ubicada en Zamora, que necesita ingenieros industriales, químicos, economistas, técnicos de laboratorio, manipulares de alimentos o carretilleros.

Ponentes y autoridades invitadas. / Alba Prieto

De otra gran empresa, pero en un sector totalmente diferente, habló Jesús García del Valle, director de Veolia en Zamora, encargada de la gestión del agua y perteneciente a una gran multinacional en la que trabajan 215.000 personas alrededor de todo el mundo. Esto da una interesante oportunidad de desarrollo internacional para los jóvenes con más inquietudes. "En Zamora somos unos cien empleados asentados en esta tierra pero tenemos ejemplos de compañeros que han comenzado aquí y que luego han dado el salto profesional, teniendo la oportunidad de trabajar en cualquier lugar del mundo", apuntó García del Valle, poniendo el ejemplo de un zamorano que tras hacer las prácticas en Veolia, en la actualidad es gerente del servicio de agua de la localidad mexicana de Saltillo.

Sentirse protagonistas

"Sin vosotros, el futuro no podrá existir", alentó Marco Rodríguez, CEO de Quesos El Pastor, al público de estas jornadas, a quien espoleó para que busquen oportunidades en Zamora, "porque existen, pero hay que buscarlas y tener iniciativa para encontrarlas. Tenéis que ser ambiciosos con vosotros mismos", aconsejó el responsable de una fábrica con más de cincuenta años de historia, que pasó de producir 15.000 kilos de queso al año en 1967 a más de 19 millones en el último ejercicio. Y todo desde la pequeña localidad de Santa Cristina de la Polvorosa.

Dentro de la lista de las diez empresas a nivel internacional en fabricación de queso, procesa 156 millones de litros de leche, esencialmente de oveja —"Zamora es la principal productora del mundo", apuntó—, pero también de vaca y cabra, gracias al trabajo diario de 400 ganaderos, lo que le hace estar presente con sus productos en 89 países.

A pesar de estas cifras, Quesos El Pastor continúa pensando en crecer. "Para que Zamora y sus empresas funcionen, tiene que haber personas preparadas, con talento y con inquietudes", concluyó Marco Rodríguez, antes de dar paso al último ponente, Narciso Prieto, director de comunicación de Caja Rural, la entidad financiera con mayor presencia en la provincia.

"Queríamos ser la caja de todos los zamoranos y veníamos de una situación muy difícil, porque estuvimos intervenidos por el Banco de España, pero, gracias a la lealtad de muchos de vuestros abuelos, que mantuvieron con nosotros sus ahorros, estamos aquí", agradeció. De ahí que no hayan cerrado ninguna oficina en Zamora, "porque no podíamos defraudar a los que nos apoyaron". En la actualidad, se ha convertido en "motor de desarrollo económico de la provincia", extendiéndose a otros lugares como León, Valladolid, Orense o incluso Madrid.

"Los jóvenes no podéis conformaros, debéis tener ambición para crecer como personas y continuar formándoos, porque ahora tenéis muchos más medios que nosotros, así que tenéis la obligación de hacerlo mejor, porque vais a ser los que toméis el mando", advirtió.

Apoyo institucional

El apoyo desde las instituciones a este evento se materializó con la presencia de la consejera de Industria, Comercio y Empleo, la zamorana Leticia García Sánchez —quien intervino en las jornadas—, junto con el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Fernando Prada Antón, acompañado de la directora provincial de Educación, María Teresa Pérez Martín, Emma Fernández Rodríguez, directora general de Economía Social y Autónomos; Agustín Francisco Sigüenza Molina, director general de Formación Profesional y Régimen Especial y José Manuel Barrios Costa, director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales.

También desde la Universidad de Salamanca se quiso apostar por estas jornadas, con la participación de la vicerrectora de Cultura, Patrimonio, Sostenibilidad y Desarrollo de Campus, Matilde Olarte Martínez, y el delegado del rector en Zamora, Francisco José Cuadrado Santos, acompañado, además, por la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación en Zamora, María José Cáceres García.

Matilde Olarte, vicerrectora de la USAL. / Alba Prieto

Un apoyo imprescindible que demuestra que todas las instituciones —educativas, políticas o económicas— de la provincia reman en la misma dirección: demostrar el potencial de Zamora con el objetivo de sumar talento joven para continuar la senda del crecimiento.

Leticia García: "Las empresas necesitan talento para crecer"

"Gracias a jornadas como la de hoy, podemos comprobar que en Zamora se crece, se produce, se transforma, se innova, se exporta y se genera empleo y bienestar", enumeró la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, tras escuchar las experiencias de las cuatro empresas que colaboraban en esta tercera edición del evento "La Zamora que funciona", organizado por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.

Todo un aprendizaje para los jóvenes participantes, a los que García invitó a quedarse en Zamora, "porque las empresas necesitan de vuestro talento para seguir creciendo", justificó. Un mensaje que rechaza el pensamiento de que en esta provincia no hay oportunidades. "Haced caso a lo que habéis escuchado, porque Zamora tiene presente, tiene futuro, tiene un tejido empresarial muy importante, con sectores que están dibujando nuestra economía y cuenta, además, con recursos para seguir creciendo", aseguró, apoyándose con datos, entre los que destacan que, en los últimos cuatro años, se han creado 3.400 empleos nuevos "bajando la tasa del desempleo en un 13% y con más de 1.400 empresas en activo", detalló la responsable de la Junta.

"Aquí se crece, se produce, se innova, se exporta y se genera empleo" Leticia García — Consejera de industria, comercio y empleo

De realidades habló el presidente de la Diputación Provincial de Zamora, Javier Faúndez, destacando que este encuentro de "Razones para quedarnos" no habla "de promesas, sino de proyectos que están ya instalados en la provincia, en marcha, gracias a personas que se levantan cada día asentar el presente y construir un futuro". Un futuro del que pronto podrán ser partícipes activos los jóvenes que estaban entre el público. "Ahora estáis en plena formación, pero ya en esta etapa de vuestra vida habéis podido comprobar que en esta provincia se puede vivir, emprender un proyecto y hacerlo con calidad, sin necesidad de irse fuera", subrayó.

Y es que, para Faúndez, "Zamora es un lugar donde se puede vivir bien, se puede trabajar y se puede construir", un mensaje anclado en todos los ejemplos de empresas vistos durante la jornada. "No estamos hablando de una fantasía, ni de hipótesis, sino de estos miembros concretos que suman empresarios y emprendedores responsables de esta provincia", a los que la Diputación Provincial les tiende la mano, junto al resto de las instituciones. "Entre todos, tenemos que crear esos mecanismos y sinergias para que la provincia siga creciendo", consideró.

"Zamora es un lugar donde se puede vivir, trabajar y construir" Javier Faúndez — Presidente de la Diputación Provincial de Zamora

Por último, en representación de la Universidad de Salamanca, Matilde Olarte, vicerrectora de Cultura, Patrimonio, Sostenibilidad y Desarrollo de Campus, enumeró la riqueza y variedad de grados que se pueden estudiar en el Campus de Zamora. Desde ingenierías hasta Educación, pasando por Enfermería y Relaciones Laborales, a lo que hay que sumar los tres másteres que se ofrecerán a partir del próximo curso, sobre Ingeniería Mecatrónica, Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial aplicada a la Ingeniería y Dirección y Gestión de Proyectos. Una oferta que, según adelantó, podría aumentarse si la demanda así lo solicita, incluyendo cursos en colaboración con instituciones internacionales. "Además, la ilusión del actual equipo del rector es poder implantar en Zamora el grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte", anunció.

"Desde el campus se puede participar en proyectos europeos" Matilde Olarte — Vicerrectora de cultura de la Universidad de Salamanca

Con toda esta oferta, Olarte se dirigió a los alumnos presentes para instarles a que, antes de irse "sin más" fuera, se informen de toda la oferta que tienen en una ciudad, la suya, donde la calidad de vida es una baza "a tener muy en cuenta", observó.

Comprometida con la educación pública, la vicerrectora aseguró que en el campus zamorano "uno se prepara, se forma y se dispone también a poder participar en proyectos europeos, proyectos internacional verdaderamente interesantes". Una oportunidad que ya tienen los cerca de dos mil alumnos que estudian en estas aulas, a los que, además, se les ofrecen una prácticas muy interesantes, gracias a la buena relación que la Universidad de Salamanca mantiene con las empresas del territorio, sin olvidar, por último, el alto grado de empleabilidad de las carreras ofertadas, lo que pone el broche de oro a unos estudios de calidad en un lugar privilegiado.