Castrotorafe: auge y ruina de un enclave que rivalizó con Toro y Zamora

José Carlos de Lera profesor de UNED y archivero diocesano ofreció en el curso de la Universidad Nacional de Educación a Distancia sobre el Camino de Santiago una conferencia sobre Castrotorafe, una población que en sus días rivalizaba con Zamora, Benavente y Toro, pero que el Catastro de Ensenada de 1751 se describía ya como un despoblado.

"El protagonismo alcanzado en los siglos XII y XIII se basó en su posición estratégica junto a la via de la Plata, a orillas del Esla y en la frontera con el reino de Portugal", señala el profesor.

La historia de la villa de Castrotorafe estuvo vinculada directamente a la orden militar de Santiago. En su fortaleza residió el comendador de la encomienda del mismo nombre, y junto con la encomienda de Peñausende constituyeron los dos centros de esta orden militar en la actual provincia de Zamora.

Castrotorafe "antes de entrar en la orden militar de Santiago fue una villa de realengo a la que Alfonso VII otorgó un fuero en el año 1129 adquiriendo una personalidad jurídica, y nombró como tenente de la misma a su mayordomo conde Ponce de Cabrera a quien había encargado la organización de los territorios con la frontera con Portugal". El conde Ponce fue el fundador del monasterio de Moreruela en 1143.

Despoblado de Castrotorafe. / Cedidas / LZA

En el reinado de Fernando II, Castrotorafe pasa de villa realenga a ser una encomienda santiaguista, gracias a la donación del monarca al maestre Pedro Fernández en 1176. Los obispos de Zamora mantuvieron una estrecha relación con la orden militar favoreciendo su asentamiento en la diócesis "como también autorizando la construcción de la iglesia de Santa Susana cerca de la ciudad entre 1184-1186".

Con el reinado de Alfonso IX la villa de Castrotorafe entra la “política nacional” por las guerras fronterizas entre los reinos de León y Castilla, y por el problema sucesorio con sus hijas las infantas Sancha y Dulce.

Secuestro de la villa

El conferenciante relata cómo Alfonso IX en 1196 secuestra la villa por un acto de reforzamiento de su poder regio frente a las órdenes militares. Entre 1211 y 1220 la villa pasó de ser jurisdicción de la orden militar de San Juan a señorío episcopal de Zamora por la donación de la villa por la reina Urraca al obispo Martín I en 1211.

Alfonso IX dona de nuevo la villa a la Orden el 22 de febrero de 1220. A la muerte de este monarca, las infantas Sancha y Dulce, hijas del primer matrimonio del rey, llegan a un pacto con Fernando III por el que renuncian al trono por 30.000 maravedís de oro y reteniendo Castrotrafe como garantía del cobro. A la muerte de las infantas la villa volvería a la Orden.

Decadencia

En la Baja Edad Media pierde protagonismo por la unificación de los reinos de León y Castilla, la ausencia de conflictos con Portugal, excepto en la guerra civil entre Pedro I y su hermano Enrique de Transtamara (1351-1369). Al final del conflicto Enrique después de su victoria ordena destruir parcialmente el castillo, por haber sido fiel a Pedro I.

En la visita realizada por la Orden en 1494 sólo había 15 vecinos de los 400 que podían caber. En este año el puente se había destruido que había sido clave para la pujanza de la villa. Dice el visitador: “Si dicha puente se hiziese, rentara esta dicha encomienda Çien mill mrs. Mas, en dende arriba, porque toda la gente que viene de Portugal a las feryas de Castilla vernya por ally que el portazgo rendyese mucho".

En el siglo XVIII ya era un despoblado según el Catastro de Ensenada de 1751.

Y a principios del siglo XX, según recoge José Carlos de Lera Maíllo, Manuel Gómez Moreno visitó el solar y comenzó un lamento: una población que en sus días rivalizaba con Zamora, Benavente y Toro … y sin embargo, absolutamente yerma y desmantelada hoy.

El 10 de julio de 1931 Castrotorafe fue declarado monumento histórico-artístico en el Boletín Oficial de la Provincia.