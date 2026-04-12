El área de empleo de Menesianos en Zamora consiguió trabajo a 71 personas

En 2024, fruto de un convenio con Fundación “la Caixa”, el Centro Menesiano Zamora Joven puso en marcha el Área de Empleo, en su sede del número 11 de la Avenida de Portugal. En estos dos años se ha llevado a cabo el Programa Incorpora que tiene como objetivo facilitar la inserción laboral de las personas en riesgo de exclusión social a través de los educadores, como Técnicos Incorpora, y del compromiso de las empresas colaboradoras. También funciona como Punto Formativo Incorpora, para mejorar la formación que facilite la inserción laboral de nuestros usuarios.

Durante el año 2025 el área de empleo a "superado los objetivos propuestos y logrado unos resultados muy positivos":

Personas atendidas: son las personas que han pasado por nuestro despacho situado en la Avda. Portugal número 11 solicitando mejorar su empleabilidad. 305 personas de las que 244 fueron nuevas incorporaciones.

son las personas que han pasado por nuestro despacho situado en la Avda. Portugal número 11 solicitando mejorar su empleabilidad. Inserciones realizadas: las inserciones son las personas que encontraron trabajo gracias al Programa. 71 personas encontraron trabajo , de las cuales a 59 fueron por intermediación labora l, es decir, contactamos con empresas que nos ofertaron los puestos de trabajo para nuestros candidatos. 12 encontraron trabajo por orientación , a través de información de ofertas ya existentes, mejora de cv o preparación previa de la entrevista.

las inserciones son las personas que encontraron trabajo gracias al Programa. , de las cuales a l, es decir, contactamos con empresas que nos ofertaron los puestos de trabajo para nuestros candidatos. , a través de información de ofertas ya existentes, mejora de cv o preparación previa de la entrevista. Empresas Visitadas: Se visitaron 64 empresas , de las cuales 42 fueron empresas contratantes.

Se visitaron , de las cuales Ofertas gestionadas: Se realizaron 75 ofertas durante todo el año.

En cuanto al Punto Formativo Incorpora, en 2025 el Área de Empleo del Centro Menesiano Zamora Joven realizó la formación: "Operario Polivalente en la Industria Alimenticia", que contó con 14 participantes y con 8 empresas colaboradoras de la Industria Alimenticia de la Zamora (tanto en la formación de los participantes como acogiendo a personas de prácticas) entre ellas: Baltasar Moralejo, Leche Gaza, Melquiades Rodríguez o Paulino Iglesias, entre otras

Esta formación ha generado oportunidades laborales a personas en búsqueda activa de empleo.