Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Baloncesto CB Zamora - Fibwi MallorcaCarrera Toro Enmaromado BenaventeEncuentro de Sevillanas en Villaralbo - ZamoraPlaga de ciervos en Carbajales - ZamoraIntercambio de casasRomería de Valderrey
instagramlinkedin

El área de empleo de Menesianos en Zamora consiguió trabajo a 71 personas

El Programa Incorpora trabaja en la inserción laboral de personas en riesgo de exclusión social

Área de Empleo de Menesianos, creada con la ayuda de la Fundación La Caixa

Área de Empleo de Menesianos, creada con la ayuda de la Fundación La Caixa / Cedida

Carlos Gil Andrés

Carlos Gil Andrés

En 2024, fruto de un convenio con Fundación “la Caixa”, el Centro Menesiano Zamora Joven puso en marcha el Área de Empleo, en su sede del número 11 de la Avenida de Portugal. En estos dos años se ha llevado a cabo el Programa Incorpora que tiene como objetivo facilitar la inserción laboral de las personas en riesgo de exclusión social a través de los educadores, como Técnicos Incorpora, y del compromiso de las empresas colaboradoras. También funciona como Punto Formativo Incorpora, para mejorar la formación que facilite la inserción laboral de nuestros usuarios.

Durante el año 2025 el área de empleo a "superado los objetivos propuestos y logrado unos resultados muy positivos":

  • Personas atendidas: son las personas que han pasado por nuestro despacho situado en la Avda. Portugal número 11 solicitando mejorar su empleabilidad. 305 personas de las que 244 fueron nuevas incorporaciones.
  • Inserciones realizadas: las inserciones son las personas que encontraron trabajo gracias al Programa. 71 personas encontraron trabajo, de las cuales a 59 fueron por intermediación laboral, es decir, contactamos con empresas que nos ofertaron los puestos de trabajo para nuestros candidatos. 12 encontraron trabajo por orientación, a través de información de ofertas ya existentes, mejora de cv o preparación previa de la entrevista.
  • Empresas Visitadas: Se visitaron 64 empresas, de las cuales 42 fueron empresas contratantes.
  • Ofertas gestionadas: Se realizaron 75 ofertas durante todo el año.

En cuanto al Punto Formativo Incorpora, en 2025 el Área de Empleo del Centro Menesiano Zamora Joven realizó la formación: "Operario Polivalente en la Industria Alimenticia", que contó con 14 participantes y con 8 empresas colaboradoras de la Industria Alimenticia de la Zamora (tanto en la formación de los participantes como acogiendo a personas de prácticas) entre ellas: Baltasar Moralejo, Leche Gaza, Melquiades Rodríguez o Paulino Iglesias, entre otras

Noticias relacionadas y más

Esta formación ha generado oportunidades laborales a personas en búsqueda activa de empleo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Agricultores de este pueblo de Zamora exigen medidas ante al aumento de la población de ciervos: 'Es una plaga
  2. Villaralbo baila por sevillanas como capital flamenca de Zamora
  3. GALERÍA | Villaralbo baila por Sevillanas
  4. Industria pisa el acelerador y desbloquea en cinco días nueve proyectos energéticos de Zamora
  5. Los trabajadores de Losán suman ya más de cuatro meses sin cobrar
  6. La Bóveda de Toro homenajeará este domingo a Félix Hernández Lorenzo
  7. El antiguo Banco de España de la plaza de Cristo Rey de Zamora cobra vida de nuevo
  8. El hidrógeno verde se llevará anualmente 270.000 metros cúbicos de agua de los acuíferos de Zamora

La romería del Cristo de Valderrey reúne a los fieles de Zamora en el bosque de Valorio

La romería del Cristo de Valderrey reúne a los fieles de Zamora en el bosque de Valorio

GALERÍA | Los zamoranos llenan la pradera de Valderrey en la romería del Cristo

El área de empleo de Menesianos en Zamora consiguió trabajo a 71 personas

El área de empleo de Menesianos en Zamora consiguió trabajo a 71 personas

Amores y desamores en la atalaya de Zamora: tres nuevas crías, padre adoptivo y otra paloma cazada

Abierto el plazo de solicitud en el Conservatorio "Miguel Manzano" de Zamora para el curso 2026-2027

Abierto el plazo de solicitud en el Conservatorio "Miguel Manzano" de Zamora para el curso 2026-2027

Tecozam representará a Zamora en los Premios CEX 2026 por su excelencia empresarial

Tecozam representará a Zamora en los Premios CEX 2026 por su excelencia empresarial

De la tortura del pato a la del sueño o la de los glúteos de "Billy el Niño", el zamorano Miguel Ángel Gómez "Gus", represaliado franquista, confiesa: "El trauma nunca se pasa, te deshumanizan"

La Oficina de Relevo Generacional da vida a más de 50 negocios en un año en Zamora

Tracking Pixel Contents