Amores y desamores en la atalaya de Zamora: tres nuevas crías, padre adoptivo y otra paloma cazada

La caja nido instalada en lo alto del edificio de los Nuevos Ministerios de Zamora va camino de convertirse en toda una novela rosa, por los amores y desamores de halcón peregrino que se pueden seguir en directo a través de la cámara web instalada en esa atalaya de la ciudad.

El resumen de los capítulos retransmitidos hasta ahora es el siguiente: Brisa y Viento fueron los primeros moradores que decidieron tener una familia en la caja nido visible desde el parque de León Felipe. En 2024 nacieron sus polluelos, Madrigal y Urraca. Todo parecía feliz en la pareja de rapaces, pero al año siguiente un cambio de guion hizo que otra hembra, Tromba, desbancara a Brisa del nido, acabara con su vida, y estableciera con Viento una nueva pareja estable en la "vivienda" de halcón peregrino del edificio de Usos Múltiples.

Todo era sintonía en la nueva pareja que este año se disponía a tener nueva descendencia con la cría de tres huevos cuando la realidad y la ley de vida demostró que es digna del mejor guionista de Hollywood. Un nuevo macho, 20C, anillado como pollo en Valladolid, irrumpió en el nido, echó a Viento y se convirtió en la nueva pareja de Tromba.

Los polluelos, solos en la caja nido. / Cedida

El último capítulo se ha escrito esta semana con el nacimiento de los tres polluelos procreados por Viento y Tombra de los que 20C es ahora el padre adoptivo (al conquistar el nido intentó destruir los huevos, pero su inexperiencia lo evitó). Tromba está en el nido de forma continua arropando a las crías, mientras 20C se encarga de buscar comida para ofrecérsela a su pareja y que ella se encargue de repartirla entre los polluelos.

Observados 24 horas al día

La cámara que emite en directo desde la web de SEO-Birdlife, en colaboración con Naturzamora y el apoyo del Ayuntamiento de Zamora y la Junta de Castilla y León, se ha convertido en un "Gran Hermano" que permite observar todos los movimientos de la pareja y las tres nuevas crías. Un ejemplo del serial.

Momento en el que una paloma se posa junto a la caja nido, ante la incredulidad de Tromba. / Cedida

Este sábado día 11 sobre las ocho y media de la tarde, cuando Tromba daba calor con su cuerpo a sus tres crías en el nido, se posó unos segundos junto al nido una despistada paloma. Sorprendida, Tromba comenzó a inquietarse por ese inesperado bocado de comida con vida que se le había acercado. Poco después, emprendió el vuelo y dejó a los polluelos solos, algo inusual en estos primeros días de cría.

Tenía una poderosa razón. Unos minutos después regresó triunfante con un trozo de paloma muerta para alimentar a las crías y más tarde llegó 20C, que, orgulloso, observó cómo la vida se abre paso una vez más en la caja nido de Nuevos Ministerios.

Fin del episodio, que no del serial. Queda toda una primavera para ver crecer a las crías de halcón peregrino.