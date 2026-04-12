Ahora Decide exige una inversión "inmediata" en Mercazamora

Ahora Decide ha reclamado al Ayuntamiento una "inversión urgente" en Mercazamora, instalación que "con grandes agujeros en el techo", lleva 15 meses esperando que se ponga en marcha el proyecto de viabilidad anunciado.

La formación que lidera Manuel Fuentes se queja del "abandono de esta instalación municipal que hace años contaba con oficinas municipales, cafetería, salas de frío y conservación de alimentos, ordenanzas, entrada específica, amplios aparcamientos y baños públicos para dar servicio a los pequeños comerciantes de Zamora en los 40 puestos que tiene para productores y almacenistas".

"Cualquiera que vaya a hacer una visita se dará cuenta al acercarse que el tejado tiene grandes agujeros por los que entra el agua cuando llueve en toda la cubierta y si entra en el recinto, verá cómo los comerciantes que llevan años desarrollando allí su negocio conviven con decenas de palomas que tienen el suelo lleno de cagadas porque entran por los agujeros como "Pedro por su casa" y anidan allí", señala Ahora Decide en un comunicado.

Los almacenistas y mayoristas comentan que esos agujeros en el techo son históricos, se denunciaron hace años y el Ayuntamiento puso planchas transparentes para taparlos pero que duraron un año antes de volar o romperse otra vez, comentan que las uralitas plastificadas muy deterioradas han durado 40 años, las que puso el Ayuntamiento no han llegado al año".

Además, ya no hay cafetería, que las oficinas municipales están cerradas, hay 32 puestos cerrados con toda la infraestructura, cámaras y utensilios dentro y que cada vez tiene menos clientes, "por la desidia y el abandono de los últimos años".

"Hace más de siete meses, poco después de la segunda denuncia de Ahora Decide sobre el lamentable estado de las instalaciones y los grandes agujeros en el techo, el Ayuntamiento anunció que tiene un estudio de viabilidad y que con una inversión de medio millón de euros se puede transformar en un lugar atractivo para industriales y comerciantes.

"El concejal responsable aseguraba que el Merca "no se puede morir" y planteaba que "resulta obvio que necesita un cambio" pero, sin embargo, quince meses más tarde la situación sigue deteriorándose".