Cursos
Abierto el plazo de solicitud en el Conservatorio "Miguel Manzano" de Zamora para el curso 2026-2027
La Consejería de Educación permitirá presentar las solicitudes de plaza para el conservatorio de forma electrónica o presencial, tanto para mayores de edad como para padres o tutores de menores
El Conservatorio Profesional de Música “Miguel Manzano” de Zamora abrirá del 15 de abril al 15 de mayo el plazo de solicitud de plaza para el curso 2026-2027, dentro del proceso de admisión fijado por la Junta de Castilla y León para los conservatorios profesionales de Música de la Comunidad. Las pruebas de acceso se celebrarán a partir del 15 de junio, en las fechas que determine cada centro docente.
Plazo de admisión
La Consejería de Educación ha establecido que las solicitudes podrán presentarse de forma electrónica, a través de la web de tramitación de la Junta, o presencialmente en el conservatorio profesional de música correspondiente. La solicitud podrá ser presentada por los propios interesados si son mayores de edad o por sus progenitores o tutores legales en el caso de los menores.
La oferta del “Miguel Manzano”
En el Conservatorio Profesional de Música “Miguel Manzano” de Zamora se podrán cursar estudios de Acordeón, Bajo eléctrico, Canto, Clarinete, Contrabajo, Fagot, Flauta travesera, Guitarra, Guitarra eléctrica, Oboe, Percusión, Piano, Saxofón, Trombón, Trompa, Trompeta, Tuba, Viola, Violín y Violoncello.
Bonificaciones en la matrícula
La Consejería de Educación mantiene las bonificaciones y exenciones de pago de matrícula para miembros de familias numerosas, personas con discapacidad y víctimas de terrorismo o de violencia de género.
Las pruebas, desde junio
Las pruebas de acceso comenzarán a partir del 15 de junio. Cada conservatorio anunciará con antelación las fechas concretas en sus tablones de anuncios y en sus páginas web.
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