Mil pasos en Zamora por la infancia de Azadahi

Más de un millar de personas han participado este sábado en la celebración que la asociación Azadahi ha realizado en Zamora del Día del Autismo con una marcha entre La Marina y la plaza Mayor y diversas actividades lúdicas, como pintacaras, bailes a cargo de la escuela Escena, la magia de Jesu Hernández o la animación de calle del grupo de cabezudos de Corrales del Vino.

También ha habido sorteo de regalos y una marea azul con las camisetas oficiales de la actividad solidaria, que ha permitido recaudar fondos para el trabajo de apoyo profesional que Azadahi ofrece a la infancia con autismo, trastorno por déficit de atención e hiperactividad o trastornos generalizados del desarrollo.

Mil pasos por la infancia de Azadahi. / Ana M. González

En la actualidad, según ha explicado la presidenta de la asociación, Cynthia Garrote, Azadahi presta apoyo a 63 niños que asisten regularmente a terapias individualizadas y sesiones de logopedia, psicología, terapia ocupacional o apoyo escolar, pero sigue habiendo escolares con necesidades especiales en lista de espera para acudir a las sesiones con los siete profesionales que tiene contratados la asociación.

La falta de recursos les impide trasladarse a un local más amplio para disponer de tres salas más para incorporar más profesionales. También tiene en mente Azadahi hacer una infraestructura con juegos de coordinación y columpios adaptados para niños con autismo de grado tres, muy avanzado. Para todos esos proyectos, se han dado un millar de pasos solidarios, pero se necesitan muchos otros para avanzar en la integración de la infancia con autismo, TDAH y TDG.