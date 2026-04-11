Industria pisa el acelerador y desbloquea en cinco días nueve proyectos energéticos de Zamora

Los pasos adelante dados en los últimos días en la tramitación administrativa de proyectos energéticos de la provincia de Zamora continúan. Al respecto, el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de la Junta de Castilla y León en Zamora parece haber pisado el acelerador esta semana, ya que en solo cinco días ha desbloqueado y desatascado cinco proyectos energéticos de la provincia, algunos de gran calado y todos ellos que conllevan grandes inversiones iniciales.

A las autorizaciones medioambientales concedidas en el alfoz de la capital para instalar una planta de hidrógeno verde y una de biogás en Coreses, la obtenida por la planta de biometano de San Cebrián de Castro, las declaraciones de impacto ambiental favorables de dos plantas de hidrógeno verde en Granja de Moreruela y las autorizaciones ambientales de tres plantas de baterías de acumulación energética en Valcabado se suma ahora un nuevo trámite superado para instalar una planta de producción de energía solar fotovoltaica en el alfoz de la capital.

Todos esos proyectos energéticos han recibido el visto bueno de la Administración en materia medioambiental en resoluciones publicadas entre el lunes y el viernes de esta semana en el Boletín Oficial de Castilla y León.

En concreto, el viernes se ha publicado la última tramitación de uno de los proyectos más avanzados, el de un parque fotovoltaico en el alfoz de la ciudad de Zamora. Se trata de unas instalaciones que ocuparán catorce hectáreas en el término municipal de Cubillos y que se vallarán por completo para que a su interior únicamente tenga acceso el personal autorizado por los promotores de esa planta solar. En las parcelas afectadas está prevista la instalación de más de 10.000 módulos solares fotovoltaicos.

Ubicación de la planta fotovoltaica Torres Solar de Cubillos. | CEDIDA

En concreto serán 10.470 las unidades de producción solar que se van a poner y para las que el Servicio Territorial de Industria en Zamora acaba de conceder la autorización administrativa previa y la autorización administrativa de construcción.

Esas autorizaciones llegan tras cuatro meses de tramitación y después de que esas instalaciones hubieran superado con anterioridad otros trámites previos necesarios para poder iniciar las obras de la planta fotovoltaica.

Inversión de más de tres millones de euros

La nueva planta energética a la que se ha concedido autorización de construcción, denominada Torres Solar, tendrá una potencia de 4,99 megavatios hora y contará con 17 inversores, además de dos centros de transformación unidos mediante una línea subterránea de 30 kilovoltios, según figura en el proyecto. La construcción de la planta supondrá una inversión de más de tres millones de euros, según el presupuesto presentado por los promotores de la instalación fotovoltaica.

En concreto, el coste de la instalación ascenderá a un total de 3.185.297 euros. De esa cuantía, el mayor coste corresponde a los módulos y los seguidores fotovoltaicos, que costarán unos 2,18 millones de euros, mientras que en el centro de transformación se invertirá algo menos de medio millón de euros.

Planta de energía solar fotovoltaica. / Adira Ruitvares (Archivo)

Los proyectos fotovoltaicos que están proliferando en Zamora tras la apuesta que desde la Unión Europea y el Gobierno de España se está haciendo por las energías renovables, al contar además la provincia con condiciones claves como las horas de sol, una infraestructura energética para verter a la red y terrenos de bajo coste.

En los proyectos de plantas de hidrógeno verde resulta igualmente trascendental que por Zamora pase la infraestructura de gasoductos necesaria.

Unos 270.000 metros cúbicos de agua al año para el hidrógeno verde

La federación de plataformas ciudadanas de oposición a grandes proyectos energéticos de la provincia Zamora en pie ha denunciado el contrasentido que supone que las tres plantas de hidrógeno verde autorizadas ambientalmente esta semana vayan a consumir unos 270.000 metros cúbicos de agua al año de los acuíferos de la provincia mientras el Plan Hidrológico del Duero 2022-2027 establece limitaciones en el uso de esa agua.

"¿Agua para la población de Zamora o para el norte de Europa?", se ha preguntado Zamora en pie, en alusión al destino que puede tener el hidrógeno verde que se produzca aquí. El agua que utilizarán esas tres plantas supone "un incremento significativo de la presión sobre una masa de agua ya sometida a problemas de contaminación por nitratos".

Ese uso "intensivo" contrasta con el Plan Hidrológico del Duero, que fija como objetivo prioritario alcanzar el buen estado de las masas de agua y obliga a evitar su deterioro, controlar las extracciones y reducir las presiones sobre los acuíferos. La planificación hidrológica recoge además medidas específicas para limitar captaciones y revertir la contaminación difusa, especialmente en zonas sensibles como el entorno de las Lagunas de Villafáfila.