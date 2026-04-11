Emilio del Río desvela los secretos de la antigua Roma en su nuevo libro, que presentará el jueves en Zamora
El encuentro con el filólogo será en el paraninfo del Colegio Universitario a partir de las 20.00 horas. Donde presentará “Pequeña historia de la antigua Roma”
El doctor en Filología Clásica, Emilio del Río, será el protagonista del último encuentro del Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA de abril, con la presentación de su libro “Pequeña historia de la antigua Roma”. Del Río invita al lector a sumergirse en la antigua Roma, la ciudad que llegó a convertirse en el mayor imperio de la Antigüedad y en una de las civilizaciones más influyentes de la historia. Se trata de un libro que, como él mismo indica, “es apto para todas las edades, ya que narra esta densa historia de manera amena e ilustrada”.
La reconstrucción de la historia
“Pequeña historia de la antigüa Roma” reconstruye un imperio desde la fundación de la Ciudad Eterna hasta la época de los grandes emperadores y el ocaso del Imperio, entre intrigas, batallas, conquistas y algún que otro chisme, “este libro descubrirá cosas increíbles al lector”.
Encadenando éxitos literarios
Desde el 2019 es autor de Latín Lovers, Calamares a la romana (2020), Locos por los clásicos (2022) y Pequeña historia de la mitología clásica (2023) y Carpe diem (2025) libros que han tenido una extraordinaria acogida y con los que ha recorrido más de cien ciudades (y pueblos) de Hispania en una nueva misión pedagógica a favor de las humanidades clásicas.
La cita con este filólogo y escritos será el próximo jueves, 16 de abril, a las 20.00 horas en el paraninfo del Colegio Universitario, con entrada libre hasta completar aforo.
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