Cecilia Freire, actriz: "El teatro es el medio donde se respeta más nuestro oficio"

Junto a Marta Nieto y Amaia Lizarralde protagoniza la obra de teatro «Tres noches en Ítaca», escrita por Alberto Conejero, que representarán esta tarde (20.30 horas) en el Teatro Principal, poniéndose en la pie de tres hermanas que tienen que lidiar con los giros que darán sus vidas tras el fallecimiento de su madre.

¿Qué le atrajo del texto de "Tres noches en Ítaca"?

Creo que cualquier obra de teatro escrita por Alberto Conejero es una maravilla, con su manera de aproximarse al lenguaje, con ese equilibrio perfecto entre lo poético y lo contemporáneo. Me encantó la historia, en seguida fue directa a mi corazón.

¿Cómo describiría a su personaje?

Mi personaje es la hermana de en medio, que está un poco perdida en su proceso, tiene un problema con una adicción, es una actriz que no está consiguiendo trabajo de lo suyo y sentirse huérfana le hace mirarse en el espejo y no poder perder el tiempo. Hay algo inevitable en reconocerse en todas tus debilidades y fortalezas. Creo que es una de las cosas más bellas que tiene el montaje de Alberto, maravillosamente dirigido por María Goiricelaya, sobre el viaje de tres hermanas a través de la muerte de su madre. Como en todos los viajes, hay momentos sombríos, aunque el destino sea luminoso. Cuando alguien se para a pensar sobre su vida, en qué puede mejorar, siempre se sale reforzado. Y, aquí, una vez terminada la función, te dan ganas de llamar a tus seres queridos, para aprovechar el tiempo que te queda con los que te rodean.

Cecilia Freire, durante la obra. / Geraldine Leloutre

¿Esa sensación también queda en el público, con esa mezcla de tragedia con toques de humor?

Por supuesto, porque, además, está muy bien orquestada. Es complicado hacer tragicomedia cuando, curiosamente, la vida es eso. Nadie de los que nos rodea tiene una vida que sea completamente lo uno o lo otro. Hay momentos de reflexión en la obra donde el público, en su gran mayoría, se emociona, pero, a la vez, está escrita para que te puedas relajar y reír. En ese sentido, creo que entra muy bien tanto la comedia como el drama, porque te va sumergiendo poco a poco, con un ritmo tranquilo, en este viaje.

Una obra de tres

¿Cómo es compartir escenario con dos compañeras como Marta Nieto y Amaia Lizarralde?

La hermana pequeña, Ariadna, interpretada por Marta Nieto, es como el hilo conductor, la que tiene la cabeza más fría y la vida más organizado, aunque, hoy en día, eso no signifique nada. Mi personaje, Elena, es más la parte artística, la más emocional y la que saca las verdades de la familia. Y la hermana mayor, Penélope, es quien aligera un poco la escena, está en su propia crisis personal, aburrida de su vida, de su marido y de su rutina. Supongo, que, en parte, nos parecemos algo a nuestros personajes. Marta es una mujer talentosísima, como actriz y como directora, tremendamente sensible y generosa. Amaia aporta la parte más divertida al grupo y creo que hemos hecho una combinación que traspasa la ficción y que el público compartirá con nosotras en escena.

Las tres actrices, en plena función. / Geraldine Leloutre

¿Considera que el teatro exige mucho más interpretativamente que otros formatos, en los que también ha trabajado, como cine o televisión?

Te diría que es justo al contrario. El teatro es el medio en el que se respeta más nuestro oficio. Cuando hay un montón de factores técnicos, es inevitable estar cortando, editando y repitiendo escenas. El teatro, para mí, es el espacio donde te dejan actuar, salvo que suene algún teléfono móvil. Yo tengo la garantía de que, durante una hora y cuarenta minutos, la gente va a estar en silencio y me va a prestar atención. Para mí, eso es mucho más sencillo y placentero.

¿También el público de teatro valora más la profesión?

Creo que sí, porque, al haber menos intermediarios, también hay menos edulcorantes. Por ejemplo, cuando veo una película o una serie, me doy mucha cuenta de que la banda sonora, a veces, me estorba, porque me da la sensación de que me está diciendo lo que tengo que pensar o sentir en cada momento. En general, yo creo que puedes aguantar mejor una mala serie o una película de baja calidad que una obra de teatro que no te llegue. Eso conlleva una mayor exigencia, pero cuando te dejas la piel en el escenario, interpelas al público de una manera inequívoca. Después, hay algo maravilloso que compartes con ellos, un espacio que todo el mundo sabe que nunca más se va a repetir exactamente igual. Y eso es algo bellísimo y salvaje.

Sentir el cariño del público

Echando la vista atrás, ¿qué le ha aportado su experiencia televisiva, con series como "Física y Química" o "Velvet"?

El cariño del público. A día de hoy, aunque llevo una vida bastante tranquila y anónima, se me sigue acercando gente con palabras de cariño, con un mensaje positivo, con mucho amor, si me apuras. Sé que es una palabra muy grande, pero así es como me llega. Y una cercanía que no te da cualquier trabajo, que ha hecho que te ganes el corazón de la gente en un momento determinado de su vida. Es una manera de apoyar mi carrera y, en cierto modo, sigo aquí gracias a ellos, además de ayudarme a pagar el alquiler y permitirme hacer algún que otro proyecto personal. Estaré por ello eternamente agradecida.

"Tres noches en Ítaca" / Geraldine Leloutre

Aparte de ese cariño del público, ¿qué le sigue motivando en su profesión, qué objetivos se marca?

Mis sueños van de lo más pequeño a los más grande, sobre todo en este mundo actual, con un futuro tan incierto y caótico. A veces, simplemente, deseo que alguien pase un rato en el teatro para poder olvidarse de sus propios problemas y soñar. A mí, personalmente, se me hace muy difícil sentarme en el salón de mi casa y ponerme a llorar pensando en mi vida. Sin embargo, la ficción me ofrece esa oportunidad, el verme reflejada en otras vidas y poder trascenderlas. El acompañar en el sufrimiento de otro personaje te libera, es como un ejercicio catártico. Simplemente eso, para mí, hace que merezca la pena mi profesión. Después, en lo macro, me gustaría quizá trabajar un poco más en el cine, una disciplina que más se me ha resistido. Pero con el crecimiento personal y profesional creo que podré seguir contando historias que emocionen a la gente y que las comprometa en el espacio que te dedican.