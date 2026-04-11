El antiguo Banco de España de la plaza de Cristo Rey de Zamora cobra vida de nuevo

La primera remesa del mobiliario y el material de oficina que se utilizará para equipar el antiguo Banco de España como nueva sede de la Policía Municipal de Zamora llegó este viernes al edificio de la plaza de Cristo Rey. Se trata de una primera partida que incluye sillas y elementos que todavía es necesario montar. Por ello, está previsto que la próxima semana se comience con el montaje del material recibido, en el que se incluyen mesas, armarios y otros elementos de mayor porte que también requieren montaje, según ha precisado el concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento de Zamora, Pablo Novo.

El edil ha explicado que en esa primera partida de material se incluyen los muebles menos voluminosos de todos los que se han adquirido para equipar el edificio como nueva comisaría de la Policía Municipal y sede del Archivo del Ayuntamiento. La recepción de todo el material permitirá cuando esté instalado iniciar de forma progresiva el desplazamiento de los efectivos policiales a las nuevas instalaciones.

Mobiliario recibido en el antiguo Banco de España. / Cedida

Las previsiones iniciales apuntan a que ese traslado pueda comenzar a lo largo de este primer semestre del año. Además del material de oficina, el Ayuntamiento ha adquirido cámaras y equipos de seguridad para las nuevas instalaciones. En ellas también se ubicará el centro de control de cámaras instaladas en la ciudad para el control del tráfico y algunos servidores de los equipos informáticos del Ayuntamiento.

Museo de Lobo

El traslado de la Policía Municipal a la nueva comisaría desde la actual de la plaza Mayor afecta también a otro proyecto municipal como es el de la nueva sede del museo dedicado al escultor Baltasar Lobo.

En la actualidad, el proyecto de reforma del edificio que en el pasado fue sede del Ayuntamiento y ahora acoge la Policía Municipal está en manos de la Comisión Provincial de Patrimonio, que deberá analizar la adecuación prevista del inmueble para ser la nueva sede expositiva de la obra de Lobo.

Una vez que el Consistorio zamorano tenga el visto bueno de Patrimonio, la idea del equipo de Gobierno municipal es la de empezar las obras de adecuación lo antes posible, una vez que los agentes locales hayan abandonado ya el edificio de la plaza Mayor. El edificio del Ayuntamiento Viejo en el que se ubicará el museo tiene la categoría máxima de protección, por lo que "Patrimonio juega un papel fundamental", según ha apuntado al respecto el alcalde, Francisco Guarido.