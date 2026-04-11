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Obras

Adjudicada la rehabilitación de la escalera de Peña Trevinca

La empresa zamorana A Scala Obras e Ingeniería se encargará de los trabajos con un plazo de cuatro meses para su ejecución

Ubicación de la escalera en la que se realizará la obra.

Ubicación de la escalera en la que se realizará la obra. / Cedida

Leticia Galende

El Ayuntamiento de Zamora ha adjudicado a la firma A Scala Obras e Ingeniería las obras de rehabilitación y reordenación de la escalera de Peña Trevinca, por ser la única oferta presentada y admitida. La actuación tiene como fin mejorar la seguridad, accesibilidad y comodidad de los peatones. El presupuesto del contrato es de 162.770 euros (IVA incluido) y cuenta con un plazo de cuatro meses.

La intervención se centrará en la reordenación completa del trazado, las pendientes y los escalones, con el objetivo de que la subida sea más descansada y la bajada menos pronunciada y peligrosa.

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El proyecto incluye también la renovación del pavimento, la ejecución de muretes de hormigón con pasamanos y la mejora de la iluminación.

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