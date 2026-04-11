Obras
Adjudicada la rehabilitación de la escalera de Peña Trevinca
La empresa zamorana A Scala Obras e Ingeniería se encargará de los trabajos con un plazo de cuatro meses para su ejecución
El Ayuntamiento de Zamora ha adjudicado a la firma A Scala Obras e Ingeniería las obras de rehabilitación y reordenación de la escalera de Peña Trevinca, por ser la única oferta presentada y admitida. La actuación tiene como fin mejorar la seguridad, accesibilidad y comodidad de los peatones. El presupuesto del contrato es de 162.770 euros (IVA incluido) y cuenta con un plazo de cuatro meses.
La intervención se centrará en la reordenación completa del trazado, las pendientes y los escalones, con el objetivo de que la subida sea más descansada y la bajada menos pronunciada y peligrosa.
El proyecto incluye también la renovación del pavimento, la ejecución de muretes de hormigón con pasamanos y la mejora de la iluminación.
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