Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Los ganaderos zamoranos acatan la bajada de 7 céntimos de la lecheEl Conservatorio de Música de Zamora: el eterno proyecto que sube su presupuesto hasta casi 16 millonesMaratón de donación de sangre en la Diputación de Zamora: "Las reservas están muy bajas"Un municipio de Zamora ofrece la gestión de las piscinas municipales a coste ceroUn autobús urbano colisiona con un turismo en la plaza AlemaniaHuevos de Pascua con premio repartidos por Zamora
instagramlinkedin

Autoempleo

Tres de cada diez autónomos de Zamora pagarán 135 euros más al mes en 2026 por la subida de cotizaciones

Mujeres, mayores de 50 años y residentes del mundo rural, los colectivos más afectados por el incremento del 42% de la base mínima de cotización

Una mujer despacha los productos a una clienta en la tienda de un pueblo de Zamora.

Una mujer despacha los productos a una clienta en la tienda de un pueblo de Zamora. / ALBA PRIETO (ARCHIVO)

Leticia Galende

Tres de cada diez autónomos de la provincia de Zamora verán subir sus cotizaciones mínimas este 2026, lo que supondrá que pagarán unos 135 euros más al mes. Autónomos societarios y familiares colaboradores son los afectados del incremento de un 42% de la base de cotización a aquellos que tengan rendimientos próximos a 1.000 euros al mes. Cifras que destacan desde la Asociación regional de Trabajadores Autónomos, ATA.

"El Gobierno no descansa en su intento de dar sablazos a los autónomos. Es una salvajada que costará 1.620 euros al año adicionales a cada uno de estos autónomos", lamenta Leticia Mingueza, presidenta de la organización en Castilla y León.

La mayoría de los autónomos afectados son mujeres de más de 50 años de edad que colaboran en el negocio familiar, especialmente en el mundo rural. "Ahora los autónomos no lo han notado en sus cuentas porque no han cambiado la base, pero el año que viene se les regularizaría", indica Mingueza.

La Disposición Transitoria 7 del RDL 13/2022 de 26 de julio fijaba una transitoriedad. En 2023 la base mínima era de 1.000 euros para estos colectivos, en 2024 y 2025 se tenía que fijar en presupuestos. Sin embargo, al no haber presupuestos, ni tampoco en 2026, la base mínima debería seguir congelada en esos 1.000 euros.

"Los autónomos no pueden pagar la incompetencia del Gobierno en sacar adelante unos presupuestos", declara la responsable del colectivo. De este modo, si la orden que sube las bases mínimas para autónomos y colaboradores "no se modifica podremos encontrar casos como que en un negocio familiar, el autónomo principal tenga una base media de 1.000 euros, la que declara el 60% de autónomos, y su cónyuge que colabora y no es el autónomo principal tiene una base de 1.424 euros mes. El autónomo principal pagará de cuota 300 euros y el o la autónoma colaboradora 435 euros", desarrolla Mingueza.

Noticias relacionadas y más

"No vamos a quedarnos de brazos cruzados, ya hemos hablado con varios grupos parlamentarios para parar esta salvajada y buscar solución inmediata y con carácter retroactivo. Además, el Gobierno también puede, si quiere, elaborar una norma con rango de Ley que evite este sablazo", concluyen desde ATA.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. 66 piscinas olímpicas: la cantidad anual de agua que usarán las plantas de hidrógeno verde de Granja de Moreruela
  2. Un municipio de Zamora ofrece la gestión de las piscinas municipales a coste cero
  3. Todas las romerías de los pueblos de la provincia de Zamora en este 2026: consulta aquí todas las fechas
  4. Once restaurantes de Sayago ofrecen menús tradicionales en las III Jornadas Gastronómicas “Sabores de Antaño”
  5. Un autobús se sale de la vía en la A-52 en Mombuey
  6. Van a su casa en una localidad próxima a Benavente y amenazan con desguazarle el coche: han sido condenados
  7. Luz verde a dos nuevas plantas de biogás ubicadas en Coreses y San Cebrián de Castro
  8. El fuego revela restos de la aeronave siniestrada en 2022 en Porto

Tres de cada diez autónomos de Zamora pagarán 135 euros más al mes en 2026 por la subida de cotizaciones

Tere Guerra Pino, escritora zamorana con parálisis cerebral, busca la integración a través de su novela "Amores diferentes"

Tere Guerra Pino, escritora zamorana con parálisis cerebral, busca la integración a través de su novela "Amores diferentes"

Jesús Barrio Caamaño, escritor: «Todavía hay gente a la que le cuesta aceptar la realidad del colectivo LGTBI»

Jesús Barrio Caamaño, escritor: «Todavía hay gente a la que le cuesta aceptar la realidad del colectivo LGTBI»

La nueva comisaría de Zamora, ¡al fin! Se da el paso definitivo para que sea una realidad de forma inminente

La nueva comisaría de Zamora, ¡al fin! Se da el paso definitivo para que sea una realidad de forma inminente

Comienza la venta de entradas para CyL Games Show, el "parque temático" de videojuegos, realidad virtual y KPop en Zamora

Comienza la venta de entradas para CyL Games Show, el "parque temático" de videojuegos, realidad virtual y KPop en Zamora

La romería de Valderrey se reinventa este fin de semana en Zamora: con charanga y cortador de jamón

La romería de Valderrey se reinventa este fin de semana en Zamora: con charanga y cortador de jamón

Las rotondas de Zamora dividen a los conductores: estas son las que más incomodan

Las rotondas de Zamora dividen a los conductores: estas son las que más incomodan

Alerta de la AEMET por tormentas y el desplome de las temperaturas en Zamora

Tracking Pixel Contents