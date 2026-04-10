Tres de cada diez autónomos de Zamora pagarán 135 euros más al mes en 2026 por la subida de cotizaciones

Tres de cada diez autónomos de la provincia de Zamora verán subir sus cotizaciones mínimas este 2026, lo que supondrá que pagarán unos 135 euros más al mes. Autónomos societarios y familiares colaboradores son los afectados del incremento de un 42% de la base de cotización a aquellos que tengan rendimientos próximos a 1.000 euros al mes. Cifras que destacan desde la Asociación regional de Trabajadores Autónomos, ATA.

"El Gobierno no descansa en su intento de dar sablazos a los autónomos. Es una salvajada que costará 1.620 euros al año adicionales a cada uno de estos autónomos", lamenta Leticia Mingueza, presidenta de la organización en Castilla y León.

La mayoría de los autónomos afectados son mujeres de más de 50 años de edad que colaboran en el negocio familiar, especialmente en el mundo rural. "Ahora los autónomos no lo han notado en sus cuentas porque no han cambiado la base, pero el año que viene se les regularizaría", indica Mingueza.

La Disposición Transitoria 7 del RDL 13/2022 de 26 de julio fijaba una transitoriedad. En 2023 la base mínima era de 1.000 euros para estos colectivos, en 2024 y 2025 se tenía que fijar en presupuestos. Sin embargo, al no haber presupuestos, ni tampoco en 2026, la base mínima debería seguir congelada en esos 1.000 euros.

"Los autónomos no pueden pagar la incompetencia del Gobierno en sacar adelante unos presupuestos", declara la responsable del colectivo. De este modo, si la orden que sube las bases mínimas para autónomos y colaboradores "no se modifica podremos encontrar casos como que en un negocio familiar, el autónomo principal tenga una base media de 1.000 euros, la que declara el 60% de autónomos, y su cónyuge que colabora y no es el autónomo principal tiene una base de 1.424 euros mes. El autónomo principal pagará de cuota 300 euros y el o la autónoma colaboradora 435 euros", desarrolla Mingueza.

"No vamos a quedarnos de brazos cruzados, ya hemos hablado con varios grupos parlamentarios para parar esta salvajada y buscar solución inmediata y con carácter retroactivo. Además, el Gobierno también puede, si quiere, elaborar una norma con rango de Ley que evite este sablazo", concluyen desde ATA.