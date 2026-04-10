Trajes, danza, música, artesanía y mucha etnografía: todos los detalles del festival internacional de indumentaria tradicional de Zamora

Del espectáculo coreográfico en homenaje al toresano "Lamparilla" a cargo del bailarín y doble Premio Lorca de danza Cristian Martín, al viaje por los trajes típicos de los Balcanes, el Duero Alto o la huerta murciana, la sexta edición del Festival Internacional de Indumentaria Tradicional ofrecerá en Zamora todo un abanico de propuestas en torno a la vestimenta etnográfica.

Espectáculos de música y danza, el foro de artesanos, pasarelas, exposiciones o disertaciones de etnógrafos internacionales son solo algunas de las actividades que convertirán a la ciudad en epicentro de la indumentaria tradicional entre el 27 de abril y el 10 de mayo.

El festival, que este año lleva por título "Collectio Indufest" y está organizado por la Agrupación Belenista La Morana, se ha presentado oficialmente este viernes con presencia de representantes de la Diputación de Zamora, el Ayuntamiento de Zamora y Caja Rural, como tres de los promotores y colaboradores del evento, junto al Ministerio de Cultura, la Junta de Castilla y León, el Museo Etnográfico de Castilla y León, el Museo del Traje de Madrid o el Museo del Traje Popular de Soria.

pasarela de una edición anterior del Festival de Indumentaria Tradicional / José Luis Fernández

Las actividades previstas se desarrollan en el entorno de la plaza de Viriato, con el Teatro Ramos Carrión como epicentro de la actividad y extensiones al Museo Etnográfico de Castilla y León.

Cuarenta conjuntos tradicionales con joyería popular

La primera actividad será la exposición de indumentaria y joyería popular que mostrará en el Ramos Carrión, del 27 de abril al 10 de mayo, en horario de mañana y tarde, cuarenta conjuntos de trajes tradicionales de los siglos XVIII al XX de Macedonia del Norte, Croacia y, dentro de España, de Murcia, Robleda (Salamanca), Almonaster la Real (Huelva), la comarca de la Omaña de León, las localidades toledanas de Valdeverdeja y Torrico, Soria y Zamora.

Una segunda exposición en el mismo escenario se sumergirá en los ritos, las costumbres y las tradiciones festivas de la Península Ibérica a través del objetivo del fotógrafo navarro Jaime Martín Martínez.

Propuesta de "Mayalde" para escolares

Entre las actividades didácticas destacan el espectáculo para escolares "Yo traje, tu traje, el traje", a cargo del grupo Mayalde, el día 7 de mayo, dirigido a grupos de alumnos de entre cuarto de Primaria y primero de ESO.

Igualmente, se han programado visitas guiadas a las exposiciones del festival y a las nuevas incorporaciones de indumentaria tradicional del Museo Etnográfico de Castilla y León, así como una visita teatralizada, una verbena en la terraza-mirador del Ramos Carrión o, para concluir, un taller infantil dirigido por la artista zamorana Mer Fidalgo, el día 10 de mayo por la mañana, en la plaza de Viriato.

De las Tierras Altas del Duero a los Balcanes

Las pasarelas de indumentaria tradicional, uno de los grandes atractivos del festival, se desarrollarán el fin de semana del 8 al 10 de mayo, tras la inauguración el viernes a cargo del artista y etnógrafo Carlos Piñel, con una conferencia titulada "Memoria, pérdida y permanencia. La tradición heredada y reformulada".

Anterior edición de la exposición de trajes del festival. / Miguel Ángel Lorenzo (Archivo)

Esa jornada la pasarela de indumentaria tradicional viajará a Croacia y se detendrá en la narración oral del espectáculo "Tres viejas en la Romería". Al día siguiente el protagonismo será para trajes de la Sierra de Huelva, la Montaña Occidental Leonesa, la Huerta Murciana, la comarca salmantina del Rebollar, las Tierras Altas del Duero en Soria o los Balcanes de Macedonia del Norte.

"Danzante", un homenaje al personaje queer de Toro

La jornada del 9 de mayo concluirá a las 21.00 horas con el espectáculo "Danzante" de la compañía Proyecto Lanza dirigida por Cristian Martín, que estrena en Zamora un trabajo coreográfico que rescata memorias silenciadas del colectivo LGTBI de la España rural del siglo XX, de entre los años treinta y la postguerra. Se trata, según expone la organización, de "un viaje íntimo que nace de una historia real, la de "Lamparilla, un personaje queer de Toro cuya historia ha recopilado José Luis Gutiérrez "Guti".

El último día del festival habrá en la plaza de Viriato, a partir de las once, un desfile de los protagonistas de los Carnavales de Ánimas toledanos, para cerrar las actuaciones en el Ramos Carrión con el grupo referente del folklore gallego "Os do Fondo da Barra", con su espectáculo "Banzo". Todo un conjunto de propuestas para convertir a Zamora, un año más, en referente de la etnografía y la indumentaria tradicional.