Club La Opinión-El Correo de Zamora
Tere Guerra Pino, escritora zamorana con parálisis cerebral, busca la integración a través de su novela "Amores diferentes"
El amor tiene muchas formas, pero la discapacidad no debe definir ninguna de ellas. Con la integración por bandera, la zamorana Tere Guerra Pino, natural de Sogo de Sayago, presenta su quinto libro en el foro del periódico, acompañada por su editor, Ramón Carnero, y el sacerdote de Bermillo de Sayago, Juan José Carbajo.
Se convirtió en escritora "para contar cosas que nadie cuenta, no sé si porque no se atreven o porque no interesa que la discapacidad sea conocida por dentro". Tere Guerra Pino fue la protagonista del Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA este jueves, donde presentó su última novela, titulada "Amores diferentes".
Se trata de su quinto libro, donde el lector descubrirá una decena de historias de amor protagonizadas por personas con y sin discapacidad, "que, simplemente, se aman", resume la autora, natural de Sogo de Sayago.
La idea de esta novela surgió tras buscar en Internet algún libro sobre discapacidad y amor. El resultado de Google solo arrojó varios cuentos infantiles y, curiosamente, su primera novela, "Al otro lado de la ventana", escrita en 2004. "Como no encontré nada más, estos diez relatos fueron surgiendo en mi cabeza y los fui escribiendo", resume.
Su particular proceso de escritura
Comenzó entonces, una vez más, el doble proceso —de pensamiento y de ejecución— que le supone escribir un libro, debido a su parálisis cerebral. "Primero, creo la historia en mi mente y la retengo para darle las vueltas que hagan falta hasta estar segura de lo que quiero decir, porque no puedo escribir tan rápido como pienso", apunta.
De hecho, suele tardar una semana en teclear un folio, porque solo puede hacerlo con un dedo de la mano derecha, luchando contra el movimiento incontrolado de los otros cuatro y los espasmos que le dan inesperadamente.
"El peor resultado es que se me borre todo o parte de lo escrito, pero como lo tengo bien retenido en la cabeza, vuelvo a empezar", asegura, anunciando que quizá, a partir de ahora, empiece a escribir sus nuevos proyectos con el teléfono móvil, "más rápido y fácil", asegura.
Normalizar todo tipo de amor
El objetivo de su última novela lo tiene claro. "Solo pretendo que se normalice el amor entre discapacitados y entre ellos y alguien que no lo sea. Eso se llama integración", define esta escritora, que no quiere ser ejemplo de nada, "pero me gustaría que la gente pueda encontrar mucha libertad en los libros", aspira.
Personalmente, la escritura le da voz a su lucha personal "para que cuenten conmigo, para que se tenga en cuenta mi opinión y no decidan por mí sin consultarme", subraya.
Una lucha que continúa, puesto que ya tiene escrita la mitad de su otro libro, que espera que vea la luz, aunque asegura que siempre duda de su publicación. Este último ha sido apoyado por la Universidad Europea Miguel de Cervantes, a quien está muy agradecida.
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