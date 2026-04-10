La romería de Valderrey se reinventa este fin de semana en Zamora: con charanga y cortador de jamón

El Cristo de Valderrey, la primera cita romera del municipio de Zamora y una de las más populares, se celebra este domingo día 12 y, por tal motivo, la actividad en la pradera del Cristo se mantiene tanto ese día como el sábado.

Junto a las actividades más tradicionales del evento, como la popular bendición de campos del domingo, la romería ha sabido reinventarse para atraer público y atender las nuevas demandas de consumo. Fruto de ello este año habrá una charanga, tras la experiencia positiva del pasado año en el que por primera vez se testó contar con una animación musical de ese tipo e igualmente se contará con un cortador profesional de jamón para poder degustar ese producto ibérico recién cortado a cuchillo.

Las tres casetas de hostelería que se instalan, además de puestos de rosquillas, gominolas y otros productos, han tomado nota del buen resultado que les supuso en 2025 contar por primera vez con una charanga para animar la jornada del sábado, que suele ser la más floja al ser la previa a la fiesta mayor, y este año también habrá esa animación musical, que correrá a cargo de la charanga Cherokee, durante ese día.

Caseta de La Josa

De esas tres barras instaladas, la de mayor tradición es la que monta la asociación de vecinos de San José Obrero, que sirve además para costear parte de las fiestas del populoso barrio zamorano que celebran en la festividad del Primero de Mayo. Desde La Josa han indicado que la caseta estará abierta el sábado desde las doce del mediodía y el domingo desde las diez de la mañana, ambas jornadas hasta bien entrada la noche, sin hora oficial de cierre "hasta que la gente no pueda más", explica graficamente uno de los vocales de la asociación vecinal encargado de los preparativos de la caseta.

Como otros años, además de bebidas, se servirán pinchos, montados y el domingo habrá disponible también un cortador de jamón. Esa era otra de las novedades del pasado año que ha llegado para quedarse dentro de ese proceso de saber adaptarse a los nuevos tiempos.

Casetas de hostelería, en la edición de la romería del pasado año. / Alba Prieto (Archivo)

Por su parte, la cofradía de Valderrey organizadora de la romería mantiene sus actos tradicionales, como la comida de los hombres y mujeres de la cofradía en la panera anexa a la ermita el sábado, y la misa y la procesión del domingo, con bendición de campos incluida en la procesión por los alrededores de la ermita, en la zona de esparcimiento perteneciente a la cofradía junto a la ermita.

Autobuses y tráfico

El Ayuntamiento también aportará su granito de arena a la romería, con la presencia de la Policía Municipal para regular el tráfico en las horas de mayor afluencia y un servicio especial de autobuses para bajar al Cristo del que aún se ultiman los detalles, por la dificultad que tienen los buses urbanos de dar la vuelta en el camino asfaltado de acceso a la ermita, según han apuntado fuentes de la Concejalía de Protección Ciudadana. La romería coincidirá con la bajada de temperaturas del fin de semana, aunque el domingo las previsiones iniciales apuntan a que no lloverá.

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