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Otro proyecto energético que sale adelante en el alfoz de Zamora: autorizada su construcción en 14 hectáreas

El servicio territorial de Industria concede la autorización que permite arrancar las obras para instalar más de 10.000 módulos solares

En rojo, el lugar del alfoz en el que se ubicará la planta.

En rojo, el lugar del alfoz en el que se ubicará la planta. / Cedida

Alberto Ferreras

Los pasos adelante dados en los últimos días en la tramitación administrativa de proyectos energéticos de la provincia de Zamora continúa.

A las autorizaciones medioambientales concedidas en el alfoz de la capital para instalar una planta de hidrógeno verde y una de biogás en Coreses, la obtenida por la planta de biometano de San Cebrián de Castro y las declaraciones de impacto ambiental favorables de dos plantas de hidrógeno verde en Granja de Moreruela se suma ahora un nuevo trámite superado para instalar una planta de producción de energía solar fotovoltaica en el alfoz de la capital.

En concreto, esas instalaciones ocuparán catorce hectáreas de los términos municipales de Cubillos y Monfarracinos que se vallarán y en ellas se instalarán más de 10.000 módulos solares fotovoltaicos. En concreto serán 10.470 las unidades de producción solar que se van a poner y para las que el Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía de la Junta de Castilla y León en Zamora acaba de conceder la autorización administrativa previa y la autorización administrativa de construcción.

Instalación de placas solares en Pozuel de Ariza, Zaragoza.

Instalación de placas solares. / ADIRÀ RIUDAVETS / EUROPA PRESS

La planta solar fotovoltaica que ha logrado esas autorizaciones, publicadas este viernes en el Boletín Oficial de Castilla y León tras superar previamente otros trámites como el informe de impacto ambiental, tendrá una potencia de 4,99 megavatios hora y contará con 17 inversores, además de dos centros de transformación unidos mediante una línea subterránea de 30 kilovoltios, según figura en el proyecto.

La construcción de la planta, denominada Torres Solar, supondrá una inversión de 3,18 millones de euros, según el presupuesto presentado por los promotores de la instalación fotovoltaica.

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