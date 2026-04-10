Cómo pasar de 16 a 28 grados en solo dos días: la inestabilidad meteorológica en Zamora esta semana

El baile de grados en Zamora está marcando el mapa meteorológico de abril en Zamora, condicionado por lluvias que aparecen y desaparecen de la escena. Además de las precipitaciones pasajeras, la inestabilidad meteorológica recoge giros que implican máximas que este viernes alcanzarán los 28 grados mientras que el domingo, solo dos días desupués, a duras penas alcanzarán los 16.

Mientras que las mínimas se mantienen con variaciones de no más de seis grados, las máximas se han vuelto locas con combos de sol, nubes, lluvias y hasta tormentas en una misma jornada.

El tiempo en Zamora durante estos días. / Aemet

El fin de semana

El sábado el tiempo será inestable, especialmente, a partir del mediodía. Cielos nubosos desde primera hora de la mañana y alta probabilidad de tormentas por la tarde, en especial, a partir de las 12 horas. Las temperaturas serán suaves y no superarán los 19 grados durante todo el día.

Mientras tanto, el Cristo de Valderrey mira al cielo. Aunque la situación mejora, la probabilidad de lluvia sigue ahí. Las temperaturas serán más frescas y rondarán los 15 grados en las horas centrales del día.