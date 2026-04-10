Nuevo reconocimiento internacional para la agencia zamorana Alto el Fuego
El equipo consigue un premio por el proyecto de plataforma única del Ayuntamiento de Zamora
El despacho creativo Alto el Fuego suma un premio más al obtener el máximo reconocimiento, un oro, en la tercera edición del Premio Pelikanor, dentro de la categoría Ilustración Aplicada a Señalética, Signos y Pictogramas. Este reconocimiento lo logran por el proyecto “Plataforma única”, desarrollado para el Ayuntamiento de Zamora.
“El trabajo premiado aborda el diseño y la identidad visual de las calles de plataforma única de la ciudad, una iniciativa urbana que apuesta por un uso compartido del espacio público”, explican desde Alto el Fuego.
De forma clara y accesible
Según el jurado, este proyecto “consigue comunicar de forma clara y accesible a la ciudadanía las características de estos entornos, concebidos para reducir el impacto del tráfico motorizado y fomentar una movilidad más sostenible”.
Según recuerdan desde la agencia zamorana, recibieron el encargo de una campaña publicitaria “y presentamos todo un universo gráfico, una identidad sólida y reconocible que aportaba una solución integral para la ciudad”, admite Roberto Rodrigo, director creativo de la agencia.
Dicha solución gráfica destaca por su capacidad de transmitir un modelo de ciudad “más amable, con espacios más seguros, habitables y tranquilos”, describen. A través de la señalética y los elementos visuales, el proyecto facilita la comprensión de estos nuevos espacios urbanos, “contribuyendo a su integración y aceptación por parte de la población”.
Este reconocimiento internacional pone en valor el talento local y refuerza el papel de Zamora como un entorno de innovación en diseño aplicado a la comunicación urbana, consolidando a Alto el Fuego como un referente en el ámbito de la creatividad y el diseño.
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