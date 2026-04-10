La nueva comisaría de Zamora, ¡al fin! Se da el paso definitivo para que sea una realidad de forma inminente

Con las obras totalmente acabadas, este viernes llega al antiguo Banco de España la primera remesa del mobiliario que se instalará en el edificio de la plaza de Cristo Rey para albergar la nueva comisaría de la Policía Municipal de Zamora. El edificio contará con muebles y equipamiento nuevo, incluidas cámaras y sistemas de seguridad a estrenar.

La recepción de ese mobiliario y los equipos ha comenzado una vez que ya está totalmente acabada la obra para acondicionar el edificio, incluida la última modificación del proyecto que fue necesaria por exigencias de la normativa del sistema de electricidad del edificio.

El mobiliario se va a ir recibiendo en distintos días y se va a ir colocando en las dependencias correspondientes, con la finalidad de que cuando todo este listo pueda comenzar el traslado.

Un coche de la Policía Municipal patrulla de madrugada. / José Luis Fernández (Archivo)

La intención inicial de los servicios municipales del Ayuntamiento es la de que antes de concluir el primer semestre pueda comenzar ese traslado, aunque eso dependerá de la Policía Municipal y la decisión que tome al respecto el jefe del cuerpo policial, según ha apuntado el concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento de Zamora, Pablo Novo.

El traslado desde la actual comisaría de la Policía Municipal de la plaza Mayor a la nueva ubicada en la plaza de Cristo Rey está previsto que se realice de forma progresiva y no todo a la vez.

Lo próximo, el museo de Lobo

Una vez instalada la Policía Municipal al completo, llegará el turno de trasladar también a las nuevas dependencias del antiguo Banco de España el Archivo Municipal del Ayuntamiento de Zamora.

El hecho de priorizar el traslado de la policía y realizarlo antes que el del archivo se debe al nuevo uso que se quiere dar a la actual comisaría de la plaza Mayor, ya que será el lugar en el que se ubicará el Museo de Baltasar Lobo.

Diez años de obras frente a los seis meses previstos

Las obras del antiguo Banco de España es un proyecto enquistado cuyo proyecto se remonta a la época de Rosa Valdeón como alcaldesa. Los trabajos de acondicionamiento para albergar la comisaría se iniciaron ya con Francisco Guarido como alcalde, en agosto de 2016. Las obras, que inicialmente se iban a prolongar seis meses, han sufrido diversas vicisitudes que han demorado la actuación hasta prolongarse durante una década y han supuesto una factura para el Ayuntamiento de unos 4,7 millones de euros, incluido el dinero que ha cobrado el Estado por el alquiler del inmueble durante este tiempo.