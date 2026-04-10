Máscaras, música y rituales ancestrales: Bemposta celebrará su encuentro internacional en abril

“Lo que la gente del pueblo suele decir cuando les preguntan: ‘¿Desde cuándo existe esta mascarada?’, es una respuesta que a mí me encanta, porque siempre dicen que ‘existe desde el inicio del mundo’. Para mí es fantástico”, señala António Martins, presidente da Junta de Freguesía de Bemposta.

El Chocalheiro mascarado de Bemposta en la plaza Sagasta. / Cedida

Márcia Barros, concejala de Cultural (município de Mogadouro); Christoph Strieder, concejal de Turismo y de la Oficina Municipal de Desarrollo (Ayuntamiento de Zamora); António Martins, presidente da Junta de Freguesía de Bemposta; y José Luis Pascual, Director General de la AECT Duero-Douro, se han reunido en el Centro Cultural La Alhóndiga para presentar el VI Encuentro Internacional de Rituales Ancestrales en Bemposta: “Una auténtica explosión de color, sonido e identidad, donde el pasado cobra vida en el presente y transforma el territorio en un espacio vivo de creación, intercambio y celebración”, detalla Strieder.

Presentación del VI Encuentro Internacional de Rituales Ancestrales en Bemposta. / Alba Prieto

Con una fuerte identidad vinculada a La Raya, la cita refuerza el papel de Bemposta como punto de encuentro entre culturas, tradiciones y comunidades, proyectando el territorio a nivel ibérico y europeo: “Lo que sabemos es que se trata de una mascarada de origen pagano que fue acogida por la Iglesia fundiéndose con sus costumbres como muchas otras por toda Europa. Es seguramente anterior al cristianismo, pero no hay un dato, un estudio, donde nos podamos apoyar y decir que es a partir de este momento”, aclaran.

El momento central tendrá lugar el 18 de abril, con el gran desfile internacional, que promete llenar las calles de Bemposta de una intensidad única: máscaras ancestrales, figuras míticas, cencerros, danzas, música y rituales que atraviesan generaciones y fronteras. Un espectáculo inmersivo y profundamente sensorial que sitúa este evento entre los más impresionantes de la Península Ibérica y como una referencia en Europa.

Además del desfile, en el que el público es también protagonista, durante tres días Bemposta se transforma en un territorio de experiencias:

– Mercado de productos tradicionales y gastronomía

– Exposiciones de arte y fotografía

– Actividades para niños y familias

– Encuentros entre comunidades y culturas

– Rutas de senderismo en la naturaleza y por el itinerario de la Faia da Água Alta

La Raya como territorio vivo

La Raya es esa zona tan interesante y atractiva donde se juntan culturas, costumbres, formas de cultivar la tierra, formas de hablar, razas autóctonas y tradiciones culturales. Es un gran atractivo de estos dos países que se encuentran en esa raya: "Aquí, los rituales no son pasado. Son comunidad, son presente y son futuro”, sentencian desde la organización.

Márcia Barros, concejala de Cultural (município de Mogadouro); Christoph Strieder, concejal de Turismo y de la Oficina Municipal de Desarrollo (Ayuntamiento de Zamora); António Martins, presidente da Junta de Freguesía de Bemposta; y José Luis Pascual, Director General de la AECT Duero-Douro, se han reunido en el Centro Cultural La Alhóndiga para presentar el VI Encuentro Internacional de Rituales Ancestrales en Bemposta. / Cedida

Más allá de consolidar su posicionamiento como uno de los mayores eventos del género, la organización promueve la diversidad de grupos participantes, amplía la presencia internacional y refuerza el impacto cultural, turístico y económico en la región: “Es fundamental que estas actividades de cooperación hagan que los zamoranos conozcamos la cultura y las tradiciones en esa zona de Bemposta. También, naturalmente, la gente de la Raya y los portugueses que nos visitan aquí en Zamora. Pero hay otro aspecto que me parece fundamental: promocionar el turismo”, añaden.

El objetivo es claro: transformar Bemposta y Mogadouro en un territorio de referencia europea para la salvaguarda, innovación y vivencia de las tradiciones enmascaradas, atrayendo cada vez a más visitantes, investigadores y creadores: “Es fundamental que formemos un territorio y desarrollemos productos que abarquen todo el territorio. Tenemos el vino, tenemos el románico, las costumbres, las tradiciones, la lengua, la literatura, el paisaje cultural… Y eso creo que es un enorme atractivo. Nos unen muchas cosas y necesitamos ese desarrollo económico”, sentencia Strieder.

El Chocalheiro mascarado de Bemposta

Las III Jornadas de los Rituales Ancestrales, bajo el tema general “Máscaras y Rituales Ancestrales”, toman como eje simbólico la figura del Chocalheiro de Bemposta, anfitrión principal del encuentro y expresión singular de las tradiciones del Solsticio de Invierno en el Nordeste Transmontano.

Chocalheiro de Bemposta, anfitrión principal del Encuentro. / Cedida

Las Jornadas se afirman como un espacio de diálogo interdisciplinar en torno a las máscaras rituales como expresión ancestral de identidad, memoria y patrimonio cultural inmaterial. En diferentes geografías, como en Bemposta, la máscara surge como mediadora entre lo sagrado y lo profano, entre el individuo y la comunidad, asumiendo significados que atraviesan generaciones y se reinventan en el presente.

Dando continuidad al camino iniciado en ediciones anteriores, el programa propone poner en diálogo experiencias ya conocidas por el público con otras tradiciones enmascaradas de contextos geográficos diversos, evidenciando afinidades, diferencias y procesos de transformación. Cada intervención constituye un auténtico recorrido comparado entre lo local y lo global, reforzando el valor del caso de Bemposta en el contexto más amplio de las máscaras.

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